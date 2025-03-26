出生僅258克！世界最輕「巴掌寶寶」6歲了　長大模樣曝：想當警察

▲世界最輕男寶寶幼兒園畢業了。（翻攝長野放送YT）

圖文／鏡週刊

世界上最輕的男嬰關野龍佑，2018年10月出生時才258克，展現極強生命力在短短半年內出院，如今已6歲多的他順利從幼兒園畢業，大聲喊出長大後夢想職業，是當一名「警察」。

關野龍佑母親懷孕24週又5天時，發生妊娠高血壓症狀，醫院緊急剖腹。他出生時身高22公分、體重258克，比一顆蘋果還輕，真的如同「巴掌仙子」般，能被放在成年人手掌中。

▲關野龍佑出生時僅258克，比成人手掌還小。（翻攝X@FNN_News）

母親曾表示兒子出生時太小了，根本聽不到哭聲，甚至感覺不出生了他。所幸在醫院照顧下，關野龍佑僅花了6個多月就出院，1歲10個月大可以走路，2歲左右開始能說話，目前6歲的他身高來到97公分、體重12.5公斤，跟同年齡男童一樣活蹦亂跳。

▲關野龍佑長大活潑好動。（翻攝長野放送YT）

《長野放送》報導，關野龍佑昨（25日）於長野縣一間幼兒園畢業典禮上，拿著自己手繪的警察畫畫，對著麥克風大喊「長大的話我想當警察！」

關野龍佑即將就讀小學，母親關野俊子除感謝保育園對兒子的照顧外，也祈求兒子別生病，能夠平安上學就好。



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