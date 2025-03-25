夫妻入祀首例！金門抗日義士張雲從容赴義　妻黃心富今入忠烈祠

▲金門縣抗日義士故黃心富女士入祀國民革命忠烈祠。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

金門縣政府25日在台北國民革命忠烈祠舉行中華民國抗日時期黃心富烈士靈位入祀安位典禮，感念當年威武不屈，臨難無畏無懼的先烈前賢。

據國防部忠烈祠管理組表示，這次的入祀安位典禮是第一次由縣市政府陳情、辦理，黃心富義士則是繼林靜娟老師後，第2位入祀國民革命忠烈祠的平民女性，更是夫妻同入祀國民革命忠烈祠首例。

黃心富為金門抗日義士張雲之妻，民國28年，張雲夫婦為掩護「復土救鄉團」抗日義士鄭良，被漢奸告發，為保親族命脈、減少犧牲，張雲夫婦一肩承擔。日軍為向官澳村所有居民示儆，於官澳海濱斬首鄭良及張雲夫婦，夫妻從容赴難、臨刑辭色不撓。當時因無棺無葬，屍體就地草草掩埋，屍骨至今仍下落不明。《金門縣志》記載張雲夫婦慷慨赴死事蹟，惟史書僅書張雲義士姓名，未載其妻「黃心富」的名字，導致黃心富烈士未能隨夫張雲烈士於民國59年同入祀國民革命忠烈祠。

黃心富、張雲卒年25歲，留有一子張寄生。事發時，張寄生年僅2歲，因鄉里保長協助抱出屋外，因而倖免於難。其後，張寄生被送交給姑姑撫育成人。張寄生世居金門，現已近90高齡，於2023年親筆陳情書，透過金沙鎮公所轉陳縣府，盼在其有生之年讓母親黃心富同父親張雲入祀國民革命忠烈祠。

縣府接獲陳情後與國防部多次溝通，除查找金門縣志等相關史料，亦透過國史館協尋相關檔案以證明黃心富義士的事蹟，惟以往史料鮮有庶民婦女紀錄，縣府仍鍥而不捨，以金門縣志記載張雲夫婦事蹟陳報國防部，最終奉總統核定，於今年3月25日舉辦入祀典禮。

入祀安位典禮由縣府陳世保參議擔任主祭官，並率本府北區服務處孫允理主任陪祭，烈士遺族及金門同鄉會代表均到場與祭。縣府特別請金門縣宗族文化研究協會創會會長黃奕展先生撰寫祭文，主祭官依儀程向黃心富義士靈位鞠躬，祝禱祭文後再由憲兵禮兵請靈，迎奉進入忠烈祠，完成入祀大典。