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跑北宜「彎道強行超車」被叭　怒嗆慢就靠邊！老司機狂搖頭：猴子

▲▼ 。（圖／翻攝自FB）

▲彎道處超車。（圖／翻攝自FB）

記者施怡妏／綜合報導

網路上瘋傳一段影片，一名騎士騎重機在北宜的彎道處，從左側危險超車，被原車道的騎士按喇叭，事後還跑去嗆聲「你腦子有洞啊？你就靠邊啦」。粉專「重車日誌-教士」看完後狂搖頭，山道不是賽道，即便前面有慢車，也要等到直線後再超車，是基本禮儀，直呼「到影片都覺得好尷尬」。

粉專「重車日誌-教士」轉發一段影片，騎士在彎道處從左側超車，被原車道的騎士按喇叭，事後超車騎士不爽理論，「右彎我外包你欸，我剪X小你線？你腦子有洞啊？你慢就靠邊啦」。「重車日誌-教士」看完後不禁感嘆，「這就是為什麼現在我幾乎不太敢接近熱門的山道，老實說，我真的不知道這個小朋友怎麼有勇氣講出這種話。」

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「重車日誌-教士」坦言，跑山可以，但山道不是賽道，前有慢車，「再怎麼忍不住也請直線後再超車，這是基本禮儀」，彎道硬剪別人線，還差點害人撞上，居然還有理去訐譙對方，「建議當事人真的很不爽的話，7天內還可以送檢舉43條看看。」

留言區有網友解釋外包的意思，「賽道上從外線超內線車輛並且成功叫外包，內線車輛發現確實被超車，則減速避免碰撞，但是這是公路」。

其他網友則表示，「外包的腦子有問題嗎」、「要也在直線超車吧？彎道超車，一個不小心禍延他人」、「外包人家就已經錯了，然後還理直氣壯」、「建議送檢舉，讓法律來說話」、「請他下次記得包一下砂石車」、「這傢伙以後應該沒臉再出現在北宜了」、「賽道觀念拿來公路，還跑去嗆人家」、「你要超車可以，但你好歹等直線在超吧」。

影片在Threads也引發討論，還釣出百萬YouTuber「Ru儒哥」留言「彎中超車超出優越感了，叭你一下剛好而已，還在那邊氣噗噗，笑死人」。事後，有網友在底下留言，「當事人已向事主道歉」

本文獲「重車日誌-教士」授權轉載。

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