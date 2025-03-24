消化好沒煩惱！消化醫學年度盛會登場　中外專家分享最新資訊

▲▼台灣最重要的消化醫學年度盛會-消化系聯合學術演講年會在台北正式舉行。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年3月22至23日，台灣最重要的消化醫學年度盛會-消化系聯合學術演講年會，將在台北正式舉行，由台灣消化系醫學會與台灣消化系內視鏡醫學會聯合主辦，聚集近兩千位消化醫學相關專科醫師參加，並邀請比利時、美國、日本及韓國等國際知名學者，分享最新的國際醫學資訊。

花蓮慈濟醫院指出，隨著時代的進步，消化醫學越來越被全球所重視，因為健康的基礎就是「消化」！不論是食物、保健食品還是藥物，吃進身體裡要能消化、能吸收，才能發揮功效。

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114年消化系聯合學術演講年會，主題是「消化疾病與科學的最新發展與未來挑戰」，由花蓮慈濟醫院腸胃內科主任陳健麟醫師與台北慈濟醫院副院長徐榮源共同擔任會長。陳健麟會長表示，前幾年受到疫情影響，大多數的交流都需要透過網路視訊，這次有機會盛大舉行，特別感謝能邀請到許多國際權威專家與會，其中就包含了比利時的Jan Tack教授。

陳健麟會長說，目前全球針對功能性腸胃道疾病，例如大腸激躁症，都會引用羅馬基金會(Rome Foundation)制定的羅馬準則(Rome Criteria)做診斷評估依據，而Jan Tack教授正是羅馬基金會的會長，更在2023年獲得了歐洲胃腸病學會（UEG）的終身成就獎。

▲年會議程。

除了比利時的Jan Tack教授會分享「胃輕癱」的國際最新診斷準則，解謎飲食跟腸胃道疾病的關係，還有來自美國西北大學費恩伯格醫學院( Feinberg School of Medicine at Northwestern University, USA )的John Pandolfino教授，將會分享困擾許多現代人的「胃食道逆流症」的最新指引跟建議，其中最特別的一點，就是也許將來醫師可以不用再多做經鼻檢查，只要利用內視鏡檢查，就可以完成包含食道功能評估在內的多項評估檢查，可以減少病人接受檢查的時間與不適感，還有機會節省有限的醫療資源。

簡單來說，消化醫學的範圍就是從口咽到大腸及肝膽胰。這次的消化系聯合學術演講年會將主題依照人體器官分為三大類，肝、消化道與膽胰，讓醫師可以選擇參與自己的專業相關與感興趣的議題，最多將會同時開設7個會場。

陳健麟會長表示，這次大會還有一個重點分享，那就是針對預防胃癌的研究，透過臨床及研究發現幽門螺旋桿菌與胃癌的關聯性，希望能提供大家一個預防胃癌的方向，讓預防醫學的觀念深入每個人的健康生活之中。