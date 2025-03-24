蘆竹慈母宮先民祭　信眾身穿韓服獲喻全台最美文化祭

▲副市長蘇俊賓(後排左三)表示，蘆竹慈母宮先民祭，信眾身穿韓服堪稱是全台最美文化祭。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹慈母宮23日起，展開為期7天的「桃園先民文化祭」祈求世界和平護國息災大法會。副市長蘇俊賓指出，慈母宮由韓籍新住民朴婕瑀發願興建、供奉主神媽祖靈驗佑人，先民祭活動看到很多穿著韓服的信眾，美麗的裝扮，讓「桃園先民文化祭」堪稱是全台最美的文化祭。

▲蘆竹慈母宮先民祭。（圖／記者楊淑媛攝）

慈母宮朴婕瑀宮主表示：蘆竹慈母宮廟前路口，原有一處清朝咸豐年間的「萬善祠」土堆墓塚。墓塚歷經歲月、終經颱風摧殘而崩塌，先人骨骸散撒一地。朴婕瑀一日在夢中得到媽祖指示，見無數先民無助跪在廟前，祈求媽祖能協助祂們有所依歸。慈母宮遂發起修繕「萬善祠」，去(2024年)首度為無依先民舉行為期10天的超渡法會，自此成為「桃園先民文化祭」由來。

▲慈母宮主委候居安(右)、公關委員陳淑敏(左)和信眾們手作的法船。（圖／記者楊淑媛攝）

不僅桃園地區，早期渡海來台的先民們，在開墾荒土的過程中，因文化與族群的差異，全台各地多有爆械鬥爭執，數不清的生命因而隕落於歷史波濤中。慈母宮秉承媽祖慈渡化精神，舉辦「桃園先民文化祭」，感念先民開彊貢獻。

慈母宮主委候居安說，隆重的先民祭活動，秉以虔誠禮懺、聽經聞法、解冤解、消災解厄，滋養我們的菩提心；信眾們也合力手作法船，期藉由仙佛加持的法船，渡脫苦海，消除冤業。