苗栗三義4車撞一堆！前車左轉自小客追尾　車頭爛毀畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣台13線三義火車站前地下道路口，19日發生4部汽機車連環碰撞事故、釀成1名騎士輕傷。肇事轎車駕駛吳姓男子未注意前方車輛準備左轉，下坡時疑未減速，追撞前方小貨車後，貨車失控衝到對向車道，1輛轎車和1部機車煞車不及碰撞，路口交通一度打結受阻。

▲台13線三義車站前地下道路口，發生4車連環碰撞事故、釀1人輕傷，肇事車輛恐扛事故全責。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，19日17時許接獲報案，指三義鄉台13線、火車站前的英雄地下道口發生交通事故，警方獲報後立即派員到場協助交通疏導，抵達時發現分別3輛轎貨車和1部機車發生連環碰撞，造成鍾姓騎士輕傷，路口交通也一度受阻。

警方調查，肇事吳姓駕駛（30歲）開轎車由台13線南下車道，在下坡路段、快駛至英雄地下道口時，未注意車前狀況，撞上前方同向行駛準備左轉地下道、吳男（32歲）駕駛的小貨車；小貨車遭追撞後失控甩到北上車道時，曾男（30歲）駕駛的轎車和鍾男（55歲）騎乘的機車，面對轎車逆向的突發狀況，煞車不及直接碰撞，幸好彼此車速不快，僅機車駕駛輕微受傷無大礙。

警方說，4名駕駛經酒精檢測均未有飲酒，詳細事故原因尚需調查釐清，但肇事吳男疑未注意前方動態、保持安全距離，恐怕需負擔多數的肇事責任。警方呼籲，駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，確保自己與用路人生命財產安全。