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大陸 大陸焦點 特派現場

曾罵台灣「敬酒不吃」　陸網紅司馬南逃漏稅、「愛國」人設全毀

▲▼司馬南。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲司馬南。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸左派網紅司馬南因為逃漏稅高達537.75萬元（人民幣，下同；約合新台幣2450萬元），被官方追繳稅款與加收罰款共926.94萬元（約合新台幣4225萬元）。消息一出，司馬南的「愛國」人設瞬間崩塌，大陸網友痛斥「技術精湛的愛國表演大師」、「愛國是生意」。

司馬南是大陸知名「愛國」網紅，曾發表許多左派觀點，更時常引述毛澤東言論，微博粉絲321萬、抖音粉絲3734萬。去年底，《南華早報》報導，大陸網路監管當局已經禁止「極端民族主義網紅」司馬南在社群帳號發文，禁令預計持續一年。

司馬南於2022年還被踢爆，早在2010年就在美國加州買了一間房子。

司馬南近期的對台論點並不友善，去年賴清德總統雙十演說之後，他評論稱「賴清德講話積極作用，促兩岸加速統一」。

隨後，大陸舉行「聯合利劍-2024B」軍演時，司馬南更稱「台灣某些人想敬酒不吃吃罰酒、倒行逆施，賴清德上任之後比蔡英文還蔡英文。那麼就只剩一個字了。」

▼司馬南評論賴清德雙十講話。（圖／翻攝微博）

▲▼司馬南評論賴清德雙十講話。（圖／翻攝微博）

央視新聞今（21）日報導，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元。

此外，司馬南的實控企業北京某影視策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元。

大陸國家稅務總局北京市稅務局稽查局根據相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元，已全部入庫。

司馬南逃漏稅消息一出，馬上成為微博熱搜第一的話題。大陸網友痛斥，「技術精湛的愛國表演大師」、「愛國是生意，赴美是生活」、「愛國不是嘴上說說或者打著愛國旗號招搖」、「原來你愛的是美國啊」。

還有網友直言，「他之前一直是愛國鬥士的人設。現在有種讓我『不再相信愛情』的感覺」、「多少人奉之為國師」、「終於輪到這個老賊了」、「這些網紅都是一張嘴說翻就翻了」、「極左極右都要查查，都不是什麼好東西」。

▼司馬南曾為在美國買房道歉。（圖／翻攝微博）

▲▼司馬南曾為在美國買房道歉。（圖／翻攝微博）

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