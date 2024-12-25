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數發部監管破功！名律師「第三方支付」漂白博弈黑錢　年撈4.7億

記者劉昌松／台北報導

曾任上櫃公司台灣銘板董事長的律師劉立恩，涉嫌成立希幔科技公司，以買賣電子禮券名義，規避數發部監管第三方支付監管機制，幫3個非法賭博網站洗錢，光是去年漏申報的進出帳額394億餘元，劉立恩與同夥賺取手續費高達4.7億元，台北地檢署25日依洗錢、組織犯罪起訴劉立恩等17人，並對劉與主要共犯李淳瑋具體求刑9年。

▲▼劉立恩成立希幔公司洗錢遭檢警查扣大量現金。（圖／資料照）

▲劉立恩成立希幔公司洗錢遭檢警查扣大量現金。（圖／資料照）

劉立恩是天遠律師事務所主持律師，過去10多年來，經常出現在各種區塊鍊、加密貨幣等科技新創的座談及研討會，他所經營的香港帕格數碼公司，曾被檢警查辦涉嫌非法轉賣上萬支門號給詐團，但因查無實證獲不起訴，2023年3月，劉立恩剛獲派擔任台灣銘板(6593)董事長，沒想到2024年9月就因涉案遭收押去職。

台中地檢署偵辦線上博弈平台「FA8娛樂城」案，發現賭金是經由「TWIP」平台進出，台北地檢署接手偵辦發現，TWIP是由劉立恩經營的希幔公司負責相關業務，平台同時幫「DLY」、「TU」2間博弈集團收金、出金。

▲▼ 律師劉立恩涉洗錢遭起訴。（圖／台灣銘板提供）

▲劉立恩涉案遭收押後，失去台灣銘板董事長寶座。（圖／資料照）

檢察官郭宣佑指揮警方追查發現，數發部數位展業署曾建立「第三方支付服務機構服務能量登陸機制」，目的是高強度的盤點第三方支付業者，避免成為洗錢或詐欺贓款的流通管道，而劉立恩的希幔公司正是經營這種需要高度監管的第三方支付平台。

但劉立恩對外卻佯稱，只是買賣知名百貨公司的電子禮券，藉此規避監管，經過清算，劉立恩光是2023年間靠幫博弈集團洗錢賺了4.7億餘元，檢察官另外查出希幔公司當年度刻意漏報427萬多筆交易，其中進帳197.8億元、出帳196.9億元，因此依洗錢、財報不實等罪起訴劉立恩等17人，並另案追查劉立恩是否幫其他不法集團洗錢以及逃漏稅部分。

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關鍵字：

第三方支付劉立恩律師洗錢希幔數發部博弈財報不實組織犯罪逃漏稅

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