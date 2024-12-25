數發部監管破功！名律師「第三方支付」漂白博弈黑錢　年撈4.7億

記者劉昌松／台北報導

曾任上櫃公司台灣銘板董事長的律師劉立恩，涉嫌成立希幔科技公司，以買賣電子禮券名義，規避數發部監管第三方支付監管機制，幫3個非法賭博網站洗錢，光是去年漏申報的進出帳額394億餘元，劉立恩與同夥賺取手續費高達4.7億元，台北地檢署25日依洗錢、組織犯罪起訴劉立恩等17人，並對劉與主要共犯李淳瑋具體求刑9年。

▲劉立恩成立希幔公司洗錢遭檢警查扣大量現金。（圖／資料照）

劉立恩是天遠律師事務所主持律師，過去10多年來，經常出現在各種區塊鍊、加密貨幣等科技新創的座談及研討會，他所經營的香港帕格數碼公司，曾被檢警查辦涉嫌非法轉賣上萬支門號給詐團，但因查無實證獲不起訴，2023年3月，劉立恩剛獲派擔任台灣銘板(6593)董事長，沒想到2024年9月就因涉案遭收押去職。

台中地檢署偵辦線上博弈平台「FA8娛樂城」案，發現賭金是經由「TWIP」平台進出，台北地檢署接手偵辦發現，TWIP是由劉立恩經營的希幔公司負責相關業務，平台同時幫「DLY」、「TU」2間博弈集團收金、出金。

▲劉立恩涉案遭收押後，失去台灣銘板董事長寶座。（圖／資料照）

檢察官郭宣佑指揮警方追查發現，數發部數位展業署曾建立「第三方支付服務機構服務能量登陸機制」，目的是高強度的盤點第三方支付業者，避免成為洗錢或詐欺贓款的流通管道，而劉立恩的希幔公司正是經營這種需要高度監管的第三方支付平台。

但劉立恩對外卻佯稱，只是買賣知名百貨公司的電子禮券，藉此規避監管，經過清算，劉立恩光是2023年間靠幫博弈集團洗錢賺了4.7億餘元，檢察官另外查出希幔公司當年度刻意漏報427萬多筆交易，其中進帳197.8億元、出帳196.9億元，因此依洗錢、財報不實等罪起訴劉立恩等17人，並另案追查劉立恩是否幫其他不法集團洗錢以及逃漏稅部分。