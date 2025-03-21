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前美軍司令：若印太影響力是美核心利益　台灣是基石

▲▼ 美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）近日表示，中國將台灣視為「內部安全問題」，美國許多區域盟友也把美國對台關係作為觀察美國可信度的重要指標。他強調，若印太地區的影響力是美國的核心利益，那麼台灣確實是重要基石。

根據《中央社》報導，戴維森在2021年卸任前曾於參議院軍事委員會上指出，中國是美國當前最大的戰略威脅，並預測共軍可能在未來6至10年內攻台。他在美國「國家評論研究所」的「點子高峰會」上重申，中國企圖取代美國在國際上的領導地位，並計劃在2050年左右達成目標。

他進一步解釋，中國可能不會在特定時間點攻擊台灣，但會利用經濟、外交和軍事力量削弱美國，營造美國逐漸式微、中國崛起的印象。戴維森強調，中國已明確表示會優先解決「內部安全問題」，其中包括台灣，因此美國需要加強對中國的嚇阻力量。

戴維森指出，台灣是中國的「核心利益」，美國許多區域盟友和夥伴將美國對台關係視為觀察美國在區域內承諾和可信度的重要指標。他認為，美國在印太地區的影響力基石就是台灣。

此外，戴維森強調，美國應強化與盟友及夥伴的關係，包括協助台灣加強自我防衛。他支持美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）的看法，認為台灣應增加軍費投入，接近GDP的10%並非不合理。戴維森還指出，台灣除了需要不對稱戰力，傳統戰力如軍機、軍艦和潛艦也同樣重要，以應對共軍擾台活動。

當被問及台灣若被中國「吸收」的後果時，戴維森表示，日本和韓國可能會基於自身利益發展核武，這將使美國陷入艱難處境，並使區域安全局勢更加複雜。

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