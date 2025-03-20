今春分「別愛愛」6禁忌　3招接好運

▲春分到！（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「春分」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6大禁忌，像是不要過度行房與愛愛，且容易發生交通事故；此外，有3招開運法，包括立蛋，喝春分水能發大財，還有曬太陽。

小孟老師在臉書說，今年春分時間點為3月20日下午5時1分，全球晝夜除極點附近以外幾乎等長，也就是說，無論身處地球哪裡，太陽的日照時間都剛好是12小時。

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小孟老師指出，春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地夜長於晝，在伊朗曆中，春分是新一年的開始；春分過後，通常陽氣就要開始揚升，春分養生關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好，陽氣就上升。

小孟老師建議，可以多吃綠色食物與鮮蔬，如花椰菜、毛豆、高麗菜等，也可多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，都能達到養肝顧身。

►春分6大禁忌

1、所謂「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」晝夜均等、寒與溫各半的日子，因此不要吃大辣與冰冷飲料、冰淇淋，小心身體不適。

2、因春分半冷半熱的節氣，不可劇烈運動，當心心血管不適。

3、春分不宜探病，因國外把春分當成一年開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。

4、春分為季節交替的日子，因此不要過度行房與愛愛，容易身體虛弱染上風寒，春分溫差大要格外當心。

5、春分避免開車較快，因霧氣較重，容易發生交通事故。

6、避免清晨上山，因為春分濃霧重，上山霧氣重，容易看不見路發生意外，在山上行走，也容易濕氣較重導致滑倒。

►春分開運方式

1、下午5時1分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

2、接春分水，下午5時1分打開飲水機，或水龍頭的水，可用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3、古代帝王有「春分祭日，秋分祭月」，建議可在下午5時1分，吃太陽餅來迎接春分。或於當天到戶外走走曬太陽，也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

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