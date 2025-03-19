宜蘭連鎖鍋物試營運爆食物中毒！15人上吐下瀉　現場查出2衛生缺失

▲宜蘭連鎖鍋物試營運爆出食物中毒。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭一間連鎖吃到飽火鍋店近日在試營運期間，但卻傳出民眾前往用餐，卻出現疑似食物中毒情形，截至目前累計有15人出現症狀。衛生局接獲通報後，立即展開調查，除要求餐廳停業外，也要求進行環境清消，後續須待複查後才可重新營業。另外，相關人員也於現場採驗，將待檢體結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件，將依法開罰。

有民眾在宜蘭的臉書社團中PO文表示，一家人15日前往羅東一家正在試營運的吃到飽火鍋店用餐，但沒想到返家後，卻陸續出現上吐下瀉症狀，「輕則是乾嘔肚子不舒服，重則是又吐又拉」，貼文一出後，有不少民眾也現身表示有此症狀。

對此，宜蘭縣衛生局表示，19日上午陸續接獲通報，經查發病個案的用餐時間集中在15日至16日，而截至19日12時，已累計有15人出現腸胃道症狀，經追蹤有3人就醫並已返家休息。

衛生局第一時間派員到該餐廳調查，並要求業者停業。經查，現場有冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，衛生局也已開立限期改善通知書；另外，相關人員採樣環境檢體2件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，近期為諾羅病毒傳染高峰，諾羅病毒傳染性高只需極少的病毒量便可傳播，可能因食入諾羅病毒污染的食物或飲水遭受感染外，也有可能因為接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染，或是與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

不論是民眾及食品業者都應確實做好個人衛生防護及落實環境定期消毒，避免染病，食品業者如發現員工有腸胃不適等症狀，應避免接觸調理食品並儘速就醫診治，並待相關症狀緩解至少48小時以上再恢復工作，以維護食品衛生。民眾如有食品安全衛生問題，亦請撥打食品藥物管理科專線電話03-9332779 洽詢。