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機車族「少做1事」直接開罰3500？環境部澄清： 分階段執行

網傳機車明年將全面E化，沒有定檢會被罰錢並註銷車牌。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲網傳機車明年將全面E化，沒有定檢會被罰錢並註銷車牌。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

機車是許多人出門和上班必備的交通工具，不過必須定期接受檢驗。最近網路流傳明年起機車排氣定檢全面E化，假如沒檢驗將被開罰並註銷車籍。對此，環境部出面還原真相了。

最近網路上流傳不少影音，內容強調「全國E化」，因此機車的定檢制度改變，沒檢驗會被罰3500元並註銷車牌半年，狠酸「我們偉大的政府又要削老百姓的錢」。

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網傳機車的定檢制度改變。（圖／翻攝自抖音）

▲網傳機車的定檢制度改變。（圖／翻攝自抖音）

針對傳聞，環境部在臉書特別澄清，「這是不確實的消息」，接著提到各縣市環保局為了推動定檢制度，使用多元的方式，來讓車主知道何時要進行定檢，「定檢其實是維護你我健康的非常重要的工具」，至於處罰金額也沒增加，依舊維持原來的制度。

環境部說明正確資訊，「排氣定檢政策未新增或加重罰則」、「E化進度依各縣市推動，非明年全面實施」、「罰鍰3500元是誤解，實際罰則分階段執行」。正確罰則為「初次逾期罰500元，限期檢驗」、「超過6個月再罰3000元，總計3500元」、「仍未檢驗，交由監理單位，可能註銷車籍」。

事實上，機車排氣定檢已實施多年，並非新規定，也沒加重罰則。而機車定檢通知電子化，是近年各縣市逐步推動的政策，台南市將從明年（2026）開始全面 E化。

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