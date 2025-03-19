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大陸 大陸焦點 特派現場

陸可重複使用火箭發動機試驗成功　今年將首次商業飛行

▲▼大陸可重複使用火箭發動機試驗成功。（圖／翻攝自觀察者網）

▲大陸可重複使用火箭發動機試驗成功。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸在商業航天可重複使用運載火箭發動機技術上取得突破，由中國航天科技集團商業火箭公司主導研製的可重複使用運載火箭完成二子級動力系統試驗成功，預計今年將首次執行商業飛行任務。

據中國航天科技集團公司第六研究院消息，3月15日，此次二子級動力系統試驗獲得成功，採用YF-102系列真空版YF-102V發動機，由陝西航天商業發動機有限公司（簡稱航天商發）主導研發，代表大陸商業航天在可重複使用運載火箭發動機技術上取得新突破。

可重複使用發動機技術，直接決定火箭回收的成敗。據報導，YF-102V開式循環液氧煤油高空發動機應用於低成本中型運載火箭二子級，具備多次起動和雙向搖擺功能。

報導稱，該發動機具有性能高、推質比（推力重量比）高、性價比高的優點，可提供低成本大規模進入空間的能力，兼具經濟性和可靠性雙重優勢。

▲▼大陸可重複使用火箭發動機試驗成功。（圖／翻攝自觀察者網）

▲YF-102V發動機。

此次試車任務中，該款發動機實現多次起動、多次點火、入口參數大範圍變化及長時間預冷適應能力的有效考核。

歷時兩年半的研製，報導稱，研究團隊攻克了十幾項技術難關，目前，已具備交付條件，預計今年將首次執行商業飛行任務。

航天商發自2022年12月成立以來，快速研製出YF-102系列商業航天液體主發動機。2023年4月2日，航天科技集團六院提供三台85噸級開式循環液氧煤油發動機作為一級動力，推舉某商業運載火箭首飛成功。

目前，液氧煤油和液氧甲烷系列發動機已被多家大陸商業航天公司採用作為主力液體火箭一級和二級主發動機。後續，航天商發還將進一步推動可重複使用液體火箭發動機技術在商業航天領域的廣泛應用。

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