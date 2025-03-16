善念照亮未來！第15屆全國普仁獎頒獎　表揚75位逆境小太陽

▲第15屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，3月16日在新北市貢寮區福容大飯店舉行，全體合影。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山慈善基金會於今（16日）在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉辦第15屆全國普仁獎頒獎典禮，表揚75位品德優秀的「小太陽」。這些孩子在面對困境時，依然保持積極、樂觀、充滿愛心與願力的態度，他們的生命故事感動了在場的每一個人。副總統蕭美琴特地到場，勉勵逆境中依然堅忍向上、勇敢追夢的學子。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師在活動中開示：「每個人都是一道光，用我們愛心的光芒，普照溫暖這個世界。」他強調，面對地球災難頻繁的現狀，必須從人心改變做起，像小太陽一樣，用良善的品德和真誠的心念對待周遭的人事物，用愛心轉化地球的不平安，讓每個人看見生命的價值。他呼籲大家攜手合作，串連愛心，成為愛地球、愛和平的種子。

▲普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師（左）致贈墨寶給副總統蕭美琴（右）。

頒獎典禮當天，儘管福隆天氣陰冷，但小太陽們的熱情讓人感到溫暖。教育部國教署主任秘書張永傑、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處主任吳慶福、貢寮區區長柯建輝、尼泊爾喜悅基金會主席什雷斯塔（Babu Kaji Shrestha）等貴賓，以及全台逾60位師長到場，共同見證孩子們發光發熱的榮耀時刻。現場氣氛溫馨感人，並穿插南美洲安地斯樂團的異國風情演出，以及「心靈的家」、「靈性覺醒」等精彩影片，獲得熱烈掌聲。

靈鷲山慈善基金會自2003年設立普仁獎以來，今年已邁入第22年。普仁獎旨在獎勵品德優秀的學生，透過師長推薦和志工實地家訪，評選過程嚴謹。22年來，累計有2萬3504位學生申請，家訪志工訪視了1萬6353個家庭，最終選拔出1萬3134位得獎的國中、小學生。今年全台分17區複選，共有1231位小朋友獲獎，其中75位進入全國決選，地區及全國獲獎人數均創下新高。每個普仁小太陽的生命故事，都是逆境中力爭上游的最佳典範。

▲靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠與得獎小太陽互動。

副總統蕭美琴表示，第一次受邀、見證普仁小太陽的榮耀，對心道法師努力社會教化，靈鷲山辦這麼有意義的頒獎活動致上最高敬意。她肯定孩子在困境中仍維持品德指南針，以樂觀、正面的人生觀面對，成為獨一無二的典範。並鼓勵孩子保持自信，透過堅持每個夢想一定能實現，小太陽會成為大太陽，讓世界越來越光亮。

靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠在致詞時，以「不放棄，生命自有出路」為主軸，巧妙結合小太陽的名字、專長、興趣或夢想，並透過有獎問答與學子互動。他表示，人生只有累積，沒有奇蹟，即使有奇蹟，也是過去生命中的累積。他鼓勵小太陽們一步一腳印去圓夢，並時刻保持善良，因為善念本身就是一個有序的循環，善行的回饋總會以意想不到的方式回到自己身上。

▲教育部國教署主任秘書張永傑（右2）頒發「推動品德教育成效卓越」感謝獎座給學校。

為感謝學校積極推動普仁獎，主辦單位參照「教育部品德教育促進方案」，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年共有125所學校獲獎。此外，推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，則獲頒「推動品德教育成效卓越」感謝獎座，包括基隆市立中和國小、臺北市立興雅國中、新北市立新埔國中、澎湖縣立馬公國中等4所學校。

就讀台南安順國中的卓奕勳，從小因眼睛罹患癌症而全盲。儘管父親中風無法工作，母親打零工維持家計，奕勳依然以積極的態度面對生活。他熟練使用點字書寫，並在露營晚會上自信地跳舞，展現出非凡的勇氣與堅持。在地區普仁獎典禮上，他還上台彈奏樂曲，展現音樂學習的成果，成為全場焦點。

▲就讀花蓮秀林國中的羅恩妤（左2）穿著太魯閣族服，與靈鷲山花蓮中心監院寶臻法師（右2）、校長施淑娟（右1）、學生活動組長周德威（左1）合影。

就讀花蓮秀林國中的羅恩妤，家境雖困苦，但她始終以感恩與積極的態度面對生活。她不僅學業表現優異，還多次在太魯閣族語和國語演說比賽中獲獎，並在運動會上摘下百米短跑金牌。她熱愛太魯閣族傳統文化，通過族語中高級檢定，並希望未來能成為藥劑師，幫助更多需要幫助的人。

普仁獎的推動離不開社會各界的支持與參與，頒獎典禮上還表揚了102位資深志工，期待更多夥伴加入，為孩子們的未來點亮希望之光。令人振奮的是，基金會去年收到第一屆全國普仁獎得主葉鎮嘉的善款，證明這是一個充滿善與愛的互聯網平台。

▲就讀花蓮秀林國中的羅恩妤（左2）穿著太魯閣族服，與靈鷲山花蓮中心監院寶臻法師（右2）、校長施淑娟（右1）、學生活動組長周德威（左1）合影。

▲靈鷲山普仁獎創辦人心道法師、副總統蕭美琴與第15屆全國普仁獎得獎學生合影。