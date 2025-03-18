25歲男瘋健身！每天吃「1物」助練大肌肌...半年後竟腎虛了

▲男子健身為練出「大肌肌」，每天都會沖泡5勺蛋白粉飲用。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

為了迅速練出「大肌肌」，熱愛健身的族群都會補充大量蛋白質，其中高蛋白粉易於攝取又方便，儼然成為了「標配」，然而盲目地補充高蛋白可能暗藏風險。大陸福建省福州市25歲的張先生（化名），就因長期過量攝入蛋白粉，導致腎臟出現了問題。

根據《福建衛生報》報導，張先生是1名健身愛好者，為了迅速實現肌肉增長，他在維持正常飲食（如雞胸肉、牛肉、雞蛋、牛奶等）的基礎上，每天都會沖泡5勺蛋白粉飲用，日攝入量約150克。這種高強度的蛋白粉補充習慣，他堅持了整整6個月。

漸漸地，張先生發現自己的尿液泡沫明顯增多，且長時間不散，腰部時常隱隱作痛，身體也總是感到乏力，即便充分休息後，疲憊感也難以緩解。帶著不安，張先生前往福州大學附屬省立醫院檢查。結果顯示，他的血肌酐值飆升至165μmol／L，尿蛋白呈現1＋，提示腎功能出現異常。

接診的醫生指出，好在張先生及時就診，若繼續長期過量攝入蛋白質，將會持續加速腎功能惡化。在醫生的指導和治療下，經過3個月的綜合干預，張先生的身體狀況逐漸好轉。

《福建衛生報》公益藥師、福州大學附屬省立醫院藥學部主管藥師陳芬燕解釋，蛋白質在體內的代謝會產生大量的氮質廢物，這些廢物需要通過腎臟排泄。如果蛋白質攝入過多，腎臟的排泄負擔就會加重，長期如此可能導致腎臟損傷。此外，過多的蛋白質攝入還可能誘發骨質疏鬆、痛風、肥胖等問題。

作為最普遍的營養補充劑之一，蛋白粉常被一些人神化，認為它是「保健神藥」或「運動量大必須補充蛋白粉」。對此，陳芬燕表示，對於普通人群，蛋白粉的適宜攝入量應根據個體需求和飲食習慣來確定，並非所有人都需要額外補充。

醫生指出，普通成年人每日蛋白質推薦攝入量為0.8－1.2g/kg/天，通過日常均衡飲食即可滿足大部分人的需求。對於老年人、高血壓或糖尿病患者等群體，由於腎臟功能較弱或已存在基礎疾病，對過量蛋白質的耐受性較低，更容易出現腎損傷。因此，這類人群在服用蛋白粉前，應咨詢醫生或藥師的建議。

此外，蛋白質還可能影響藥物療效。例如，服用治療帕金森氏症的多巴絲肼片時，若同時攝入高蛋白膳食，會導致藥效下降。因此，服用此類藥物期間，患者需注意控制蛋白質攝入量，並盡量將高蛋白飲食與服藥時間錯開。

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