　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／比特犬2度跳窗咬人　動保處宣布：連續開罰14萬並沒入犬隻

記者趙蔡州／綜合報導

台北市文山區6日才發生比特犬Lucky開車窗咬人事件，不料同一隻比特犬17日又在大安區臥龍街咬傷人。對此，台北市動保處表示，針對6日、17日同隻比特犬發生咬人事件，動保處認為飼主已無法妥善管理犬隻，除分別裁處罰鍰新臺幣5萬元及9萬元外，並沒入犬隻。

▲比特犬再犯「開窗撲咬」　動保處處理方式曝光。

▲比特犬Lucky於6日發生自行開車窗咬騎士，不料11天後又發生相同事件。（圖／記者黃彥傑翻攝）

動保處表示，比特犬6日發生咬人事件後，動保處隨即約談徐姓飼主說明，徐男聲稱犬隻因誤觸車窗按鍵，才釀成跳窗傷人情形，並承諾如攜犬隻於車上也會使用寵物口罩，並妥善管理犬隻，避免類似情形發生，不料17日竟再次發生比特犬跳窗並咬人事件。

動保處17日再次約談徐男，徐男聲稱在前次事件發生後已有將犬隻綁在車上，但犬隻過於激動掙脫頸圈，才又造成跳窗傷人，對於徐男管領比特犬方式不當而再次違規傷人，動保處認為徐男無法妥善管理犬隻，已依違反動物保護法第7條及第32條規定裁處罰鍰共14萬元並沒入犬隻。

動保處補充，依照動物保護法第7條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。另動物保護法第20條第2項規定，攻擊性寵物應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1點5公尺之牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曾登全球第四富豪！恒基地產創辦人李兆基逝世‎　享耆壽9
解放軍今演習！偵獲54架次共機　42架次逾越中線
金秀賢要求「加密聊天」　經紀人疑勾結YTR抹黑金賽綸
快訊／遭美國列「敏感國家」理由曝！　南韓緊急澄清
快訊／比特犬2度跳窗咬人　北市動保處宣布：連續開罰並沒入犬隻
核武級報復！加拿大連署「禁美國用Pornhub」　美網友求饒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

垃圾車變碎骨機！清潔隊員找手機遭車斗「夾破肺」　判國賠190萬

快訊／比特犬2度跳窗咬人　動保處宣布：連續開罰14萬並沒入犬隻

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　鎖定目標死咬不放！專家提醒「千萬別跌倒」

貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

快訊／社子島連棟鐵皮倉庫全面燃燒　驚人火勢照亮夜空

假愛狗！惡男領養哈士奇狂毆打　下場「恐將重罰逾20萬」

獨／台中少年遭「圍毆討300元丟包」！母心痛：看到黑車就會怕

警方敗訴！123年歷史嘉犁派出所將夷為平地　限60天內搬離

新北男拿罷免傳單不滿沒贈品　當街怒毆女志工頭部被逮

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

垃圾車變碎骨機！清潔隊員找手機遭車斗「夾破肺」　判國賠190萬

快訊／比特犬2度跳窗咬人　動保處宣布：連續開罰14萬並沒入犬隻

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　鎖定目標死咬不放！專家提醒「千萬別跌倒」

貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

快訊／社子島連棟鐵皮倉庫全面燃燒　驚人火勢照亮夜空

假愛狗！惡男領養哈士奇狂毆打　下場「恐將重罰逾20萬」

獨／台中少年遭「圍毆討300元丟包」！母心痛：看到黑車就會怕

警方敗訴！123年歷史嘉犁派出所將夷為平地　限60天內搬離

新北男拿罷免傳單不滿沒贈品　當街怒毆女志工頭部被逮

快訊／曾登全球第四富豪！恒基地產創辦人李兆基逝世‎　享耆壽97歲

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

快訊／高雄機車相撞23歲騎士命危　「路人趴地CPR」急救

李東洺3局無失分領軍　悍將6比0封鎖味全熱身賽3連勝

能為朋友兩肋插刀的三大星座！TOP 1連另一半都比不過

共軍機艦現蹤　陸委會批「麻煩製造者」

解放軍今演習！偵獲54架次共機出海　42架次逾越台海中線

韓華鷹新主場斥資47億亮相　前悍將洋投登板直呼：很漂亮

垃圾車變碎骨機！清潔隊員找手機遭車斗「夾破肺」　判國賠190萬

皮膚科醫師教你逆齡捷徑　分齡抗皺、醫美前後養護更有感

只見一次面！張本渝遠距穩交男友4年　「牽手、接吻都沒做過」答應求婚了！

社會熱門新聞

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

4女8男性愛趴搜出222個保險套！主揪女下場曝

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

快訊／疑傳播妹被性侵砸店　屏東夜槍響5傷

即／女童遭通報竊盜被警帶走嚇哭！誠品書店道歉

等紅燈遭比特犬狠咬26秒！騎士傷勢曝光

快訊／北聯結車與腳踏車碰撞　騎士捲輪底慘死

獨／獨居教授陳屍舊公寓10多日才被發現

5制服警進誠品480才知保全報案　百貨同業傻眼

性侵姊妹花害她墮胎　母男友下場曝

更多熱門

相關新聞

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　自保之道「千萬別跌倒」

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　自保之道「千萬別跌倒」

記者劉邠如、張琦珍／台北報導 北市文山區本月6日發生比特犬開車窗咬人事件，未料時隔11天，同一隻比特犬再度咬傷騎士，引發社會關注。對此，楊動物醫院院長楊靜宇接受ETtoday專訪時表示，比特犬屬於高攻擊性犬種，「一旦咬住，不管對方如何掙扎，都不會鬆口」，民眾遇比特犬攻擊，除了不要慌亂奔跑外，也要小心不要跌倒，以免頭、頸遭受攻擊。

惡犬又撲咬　動保處揭未沒入原因

惡犬又撲咬　動保處揭未沒入原因

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

等紅燈遭比特犬狠咬26秒！騎士傷勢曝光

等紅燈遭比特犬狠咬26秒！騎士傷勢曝光

73歲婦被鄰居養的「吸毒比特犬」肢解

73歲婦被鄰居養的「吸毒比特犬」肢解

關鍵字：

比特犬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

獨／水果店員解救女子！身份是「台劇演員」親還原過程

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面