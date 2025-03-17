快訊／比特犬2度跳窗咬人　動保處宣布：連續開罰14萬並沒入犬隻

記者趙蔡州／綜合報導

台北市文山區6日才發生比特犬Lucky開車窗咬人事件，不料同一隻比特犬17日又在大安區臥龍街咬傷人。對此，台北市動保處表示，針對6日、17日同隻比特犬發生咬人事件，動保處認為飼主已無法妥善管理犬隻，除分別裁處罰鍰新臺幣5萬元及9萬元外，並沒入犬隻。

▲比特犬Lucky於6日發生自行開車窗咬騎士，不料11天後又發生相同事件。（圖／記者黃彥傑翻攝）

動保處表示，比特犬6日發生咬人事件後，動保處隨即約談徐姓飼主說明，徐男聲稱犬隻因誤觸車窗按鍵，才釀成跳窗傷人情形，並承諾如攜犬隻於車上也會使用寵物口罩，並妥善管理犬隻，避免類似情形發生，不料17日竟再次發生比特犬跳窗並咬人事件。

動保處17日再次約談徐男，徐男聲稱在前次事件發生後已有將犬隻綁在車上，但犬隻過於激動掙脫頸圈，才又造成跳窗傷人，對於徐男管領比特犬方式不當而再次違規傷人，動保處認為徐男無法妥善管理犬隻，已依違反動物保護法第7條及第32條規定裁處罰鍰共14萬元並沒入犬隻。

動保處補充，依照動物保護法第7條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。另動物保護法第20條第2項規定，攻擊性寵物應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1點5公尺之牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。