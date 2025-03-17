全台罷免服務站成立！　曹興誠：藍白所立的法都受中共指使

▲聯電創辦人曹興誠、網紅紅八炯召開記者會，宣布「勇敢TEAM你罷免服務站」成立。（圖／湧言會提供）



記者陶本和／台北報導

聯電創辦人曹興誠、網紅紅八炯及民進黨桃園市議員黃瓊慧、高雄市議員黃文益、高雄市議員鄭孟洳、新北市議員黃淑君等人共同召開記者會，宣布「勇敢TEAM你罷免服務站」成立。曹興誠表示，藍白掌控的國會所立的法，不管是用意或手段都是受中共指使，罷免不成功，台灣很快就香港化。

曹興誠表示，看到全國大罷免風起雲湧，令人振奮，立法院通過的法案影響全民，藍白立委卻依中共指示立法，讓台灣逐漸朝香港化邁進，唯有透過大罷免才能守護民主。他提到，許多民團在地方收集罷免連署時遭到打壓，有的甚至遭到黑社會滋擾，民進黨議員協助能讓大罷免運動順利進行。

八炯則說，台灣人缺乏勇氣，有勇氣才能推展正義良善。他對民進黨高雄隊加入大罷免行列表示歡迎，並呼籲北漂、中漂、南漂的花蓮人加入連署罷免傅崐萁的行列。

黃瓊慧發言時說，桃園六席立委全由國民黨掌控，2024年卻與傅崐萁合作推動國會擴權、惡修財劃法。面對藍白亂政，市民以大罷免作為反制，桃園的罷免熱潮興起，第一階段連署合格率更達95%以上。然而，進行中的二階段連署卻遭到國民黨市長與立委的打壓，讓罷團難以借用場地，甚至連公園長出「毒蘑菇」都成拒借場地的理由。她強調，必須換掉不適任的立委，捍衛市民權益。

新北市議員黃淑君接著說，國民黨立委過去一年只為中國發聲，卻忘記自己是台灣人選出的立委，在立法院表現更是不務正業、無法苦民所苦、搞不清楚議事程序，而且還是慣老闆。服務處將全力支援罷免行動，無論居民來自哪一區，都會提供幫助。