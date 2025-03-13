破百影視工作者「力挺大罷免」　首支影片出爐了！

▲影片今早正式發布。（圖／翻攝自臉書／王師）

記者周亭瑋／綜合報導

全台大罷免如火如荼，上百位台灣影視工作者也相繼串聯響應。今早，知名電影行銷人王師在臉書發布首支影片，引發熱烈迴響，大票網友洗版盛讚，「簡潔明瞭，鏗鏘有力」、「謝謝！超棒的」。

王師昨日發文預告，全台大罷免潮已烽火遍野。在導演楊力州登高一呼之下，百餘位台灣影視工作者紛紛響應，喊出「Taiwan Action影片計畫」作為行動代號，並於13日推出首支罷免影片，希望透過影片提醒民眾，「為了讓台灣更好，對於阻礙台灣進步、危害台灣未來的不適任民意代表，就是要以罷免的實際行動為台灣『倒垃圾』。」

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王師提到，「Taiwan Action影片計畫」預計製作至少6至8部短片，包含劇情、廣告、紀錄片等不同形式，目前已經完成3部。第一波影片將包含至少4支，以助攻三、四月的第二階段罷免連署為目標。第二波影片則將接棒聚焦至關重要的第三階段罷免投票，積極催出民眾上街投票，罷免不適任民代的實際行動。

導演楊力州則表示，在這次史無前例的合作拍攝行動中，為尊重每位志願者的專業與付出，僅針對契合罷免命題進行溝通協調，創意發想則完全放手給予每位導演自由空間。在這場去中心化的集體行動中沒有明星，每個人的身分都是愛護台灣的人。影片發布後將由近百位影視工作者在各自的社群平台分享，歡迎民眾踴躍分享轉發，新聞媒體與政論節目也將同步曝光，以期達到遍地開花的效果。

在影片製作資金方面，本次行動並無任何政黨資金投入，所需資金全由團隊向民間自籌。所有導演皆為無酬參與，甚至帶著自己的班底和公司器材情義相挺。拍攝資金則用來支付必要的行政、技術和人員等基本開銷。