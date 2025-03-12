眾量級「頻道被奪」有先知！　他5年前就預言



記者葉國吏／綜合報導

網紅眾量級Andy11日上傳影片，表示「分手後一無所有」，指控家寧一家的八大罪狀，目前點閱已經超過百萬。事件曝光後也被網友發現早就有粉專5年前發現貓膩，該貼文也被網友紛紛前往朝聖。

▲Andy曝分手就被家寧一家切割。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

影片曝光後引起得到不少創作者的聲援，紛紛在底下抖內幫加油，希望能盡點綿薄之力，包括林進、魚乾、小A辣、賤葆、Onion Man、Bump等人，暖舉掀起網友感動。 一隻阿圓同為創作者有感表示：「偷公司這種行為真的太可怕了….看不下去 Andy老師加油，身為同行，Andy老師企劃剪輯花的那些時間精神成本，張媽媽都該還給他！」

▲眾量級頻道事件有粉專5年前就發文提到。（圖／翻攝臉書／智財散步）

值得注意的是，臉書粉專「智財散步」在2020年5閱10日一篇談論「眾量級」頻道得商標申請人文章，當時已經直言申請人非「眾量級」的創辦人張家寧及王崇睿，而是「曾Ｏ惠」。文中透露，有粉絲表示「曾Ｏ惠」是群海娛樂股份有限公司的董事長，而「張家寧」及「王崇睿」則為該公司的董事。「只是小編還是相當好奇，為什麼不是以公司名義作為申請人？」

事隔5年後Andy揭開頻道真相，也引來許多網友來朝聖這篇5年前的文章「預言家」、「先知」、「來看預言家」、「太神啦」、「太可怕了啦全部被家寧一家人吸血」。