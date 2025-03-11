自稱富二代死纏搭訕　女神級OL直白羞辱一句話擊退！

圖文／鏡週刊

你身邊也有那種「隱藏版」的女神級同事嗎？一名網友在Dcard上分享，她的同事不僅外貌出眾、身材高挑，追求者更是絡繹不絕。日前，兩人一同搭乘捷運時，遇到一群搭訕者，對方屢次被拒仍不放棄。最後，美女同事終於爆發，冷回對方一句話，並要求停止騷擾，才讓這群搭訕者知難而退。

原PO表示她的同事氣質高雅，屬於仙氣型女神，追求者眾多。近日，兩人結伴搭乘捷運返家，途中遇到一群男子上前搭訕，同事果斷拒絕，拉著原PO快步離開，不料對方緊追不捨，這群搭訕團是3、４個男生，不斷纏著她們，要求交換聯絡方式，甚至有人誇口自己是富二代，狂言能讓同事「一天愛上」。

原PO目睹這番死纏爛打的搭訕情境，正感到傻眼時，只見女同事毫不客氣回應：「你們太醜了抱歉，請別再騷擾我們」，那群男生瞬間尷尬打退堂鼓。事後，女同事解釋自己長期受到搭訕困擾，即使戴著口罩也無法避免，這番話讓原PO深刻體會到，「當正妹也是很辛苦的」。

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對此，許多網友紛紛表達自身看法，「換個角度想，長得太好看，反而容易被很多自己不喜歡的人騷擾，應該更困擾」「我想她能一次就拒絕掉的話，也不會願意說這麼人身攻擊的話」「男生們肯定當下臉歪掉，沒想到每次都成功，結果這次遇到一個只看臉不愛錢的正妹，被打槍了，真慘」「笑死，誰家的富二代會說自己是富二代啊」「真的覺得搭訕的人沒有能力在自己生活周遭認識正妹才要隨便亂搭訕別人」。



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