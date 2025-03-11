男狠殺鄰居夫妻判死！死者父曝「孫常半夜痛哭」悲嘆：遲來的正義

▲吳龍滿遭判死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳韻如／屏東報導

高雄63歲吳龍滿因不滿樓上鄰居夫妻太吵，竟狠心當著鄰居2名年幼孩子面前將2人殺害。高雄地院昨(10日)審結，將吳龍滿判死刑。判決一出，死者羅姓男子的父親悲痛親手寫下心境，「為這遲來的正義吶喊，為司法的公正喝采」，並且強調，他反對廢死。

羅父表示，事發距今已541天，約1年半的時間，「我們就像活在人間煉獄般的被折磨著，期盼有撥雲見日的一天」，所幸皇天不負苦心人，審判終於出爐，而他也如願等到判處死刑的消息，「我們為這遲來的正義吶喊，為司法的公正喝采，更希望孩子們，能更加堅信他們並沒有錯，有錯的人已受到他應得的制裁，而他們可以勇敢坦然地繼續他們的人生！」

▲吳龍滿不滿樓上鄰居太吵，竟上樓當孩子面砍死鄰居夫妻。（圖／記者吳世龍翻攝）

羅父說，回顧過去這段日子，他為了解決孩子們的心理創傷而到處求援，幸好學校、社福、醫院，有健全的體系給予輔助，「讓我們不覺孤單，而犯保協會始終扮演我們最大支柱與後盾，更是居功厥偉。」

羅父提到，百密總有一疏，儘管再如何細心呵護，「教師在課堂上解釋『孤兒』定義，同儕不經意的指孫子就是，讓孩子久久無法釋懷，當夜又嚎啕大哭。」令每每在公園陪伴玩耍時，看到別的孩子有父母陪伴就暗自飲泣，「這些都讓我揪心不忍，更恨那狠心奪走他們至親的罪犯！」

昨下午法院作出審判，法官判決吳龍滿死刑，對此結果羅父表示，「我謹在此呼籲，千萬不要以為「廢死」才是民主的象徵，沒有嚴刑峻法為後盾，哪有安心平安的生活，告慰兒、媳在天之靈的同時，更希望惡人能引以為戒，以保障更多的好人與家庭！」