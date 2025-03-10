賓士女暴衝猛撞7車！外送員倒地慘被輾斃　辯「剎車失靈」遭判刑

記者陳韻如／桃園報導

桃園楊姓女子2023年10月6日下午開車沿平鎮龍南路由中壢往大溪方向行駛，而她於一處路口停等紅燈時，車輛卻突然暴衝，一連撞了6部汽車、貨車，以及一輛由49歲曾姓外送員所騎乘的機車，曾男倒地後，又遭到楊女轎車輾過，送醫宣告不治。案經法院審理，楊女被依過失致死罪嫌，判處10月徒刑。全案可上訴。

▲楊女駕賓士車停等紅燈卻暴衝，最後撞上電桿才停止。（圖／平鎮警分局提供）

這起事故發生在2023年10月6日下午，當時楊女開車外出，行經一處路口時她停下等紅燈，但下秒該車卻突然暴衝，闖過紅燈後，先是撞擊一輛轎車，接著又繼續高速向前衝撞沿路的4部轎車、貨車，隨後撞擊到曾男所騎乘的機車。

楊女當下輾過倒地後的曾男，又繼續向前狂衝，接著在撞擊一輛轎車後，最終撞上路邊電線桿才停下。警消獲報到場，將倒地不起的曾男送醫搶救，但他仍因傷重宣告不治。

庭審時，楊女辯稱自己當時踩著剎車，且有開啟AUTO HOLD輔助煞車，但車輛卻突然往前暴衝，她試圖踩剎車，但卻車輛卻還是無法控制，她也試圖打停車檔(P檔)及空檔(N檔)及按電子煞車，還是無法將車子停下來等語。

不過，法官發現，該車2019年到2023年間確實有高達21次的保養維修紀錄，且在案發前才剛更換機油、油芯、前煞車片、後煞車片、煞車線、引擎皮帶等與油門及煞車系統相關零件，已經降低了該車剎車失靈或機械故障的可能性。





▲曾男所騎機車也被撞毀。（圖／平鎮警分局提供）

法官表示，楊女稱該車於案發後就隨即申請報廢，但卻未送原廠鑑定，也未曾想向原廠或保養廠究責，法官認為，以此就可窺見楊女在案發當下就認定肇事原因在自己身上，而非車輛故障，且她也沒有提出任何事證證明車輛剎車失靈，法官因此不採信其說法。

法官審酌，楊女犯後雖坦承犯行，但卻不斷指稱被害人也有過失，想藉此減輕刑責，犯後態度難謂良好，因此依過失致死罪嫌判她10月徒刑。全案可上訴。