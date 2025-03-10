右眼突一片黑！他嚇壞衝急診　醫曝「睡前1習慣」害的：恐失明

▲男子平時有睡前滑手機的習慣。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名52歲的張姓男子近日在家人攙扶下來到南京市第一醫院急診，捂著眼睛說「我右眼突然看不見了，還伴有劇烈頭痛和噁心！」眼科值班醫生檢查發現，患者右眼眼壓高達 58mmHg（正常眼壓 10－21mmHg），角膜呈霧狀水腫，前房淺，晶體混濁，診斷為右眼急性閉角型青光眼發作期。

根據《揚子晚報》報導，張男平時有睡前滑手機的習慣，為了不影響妻子休息，他總習慣在深夜10點關燈後，側俯身刷短影音，一刷就是2小時以上，經常刷到睏到不行才入睡，3年間多次出現眼睛脹痛、鼻根酸痛等情況，但休息後得以緩解，因此就沒有重視，即便妻子數度提醒，可是依舊沒有效果。

「黑暗環境下瞳孔散大，側臥位時晶狀體位置偏移，容易導致房角突然關閉，眼壓瞬間飆升。」南京市第一醫院眼科副主任醫師劉洋解釋，這種情況如同「水管突然堵塞，水壓增高沖破管壁」。急診接診後，首先給患者前房穿刺，緩慢釋放房水（眼壓降至28mmHg），隨後靜脈輸注20％甘露醇、局部降壓藥物控制眼壓。

眼部情況穩定後，劉洋團隊對患者眼部及全身情況進行了全面評估，為張男實施了超聲乳化白內障摘除聯合人工晶體植入術，術後24小時，張男的右眼視力恢復至0.8，眼壓穩定在14mmHg。

劉洋稱，雖然患者眼壓正常，視力基本恢復正常，但患者視神經及視野已出現部分不可逆的損傷。張男目前已出院，慶幸地說，「幸虧這次及時手術保住了眼睛，以後晚上再也不關燈刷手機了！」

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