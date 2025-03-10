急診塞爆！外科醫累癱「堅收轉院病患」　1句話暖爆2.1萬人

▲近期急診大爆滿，但仍有許多醫護人員堅守岡位，為病患爭取更多生機。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

醫護過勞、待遇下滑等問題遲未改善，導致護理人員紛紛出走，連帶造成醫療量能吃緊，各大醫院急診全塞爆。對此，急診醫師白永嘉也分享前線第一現場，暖心「1句話」讓網友感動不已。

馬偕急診外科主任白永嘉在臉書發文表示，日前他上大夜班時，突接到其他醫院來電，詢問是否能收治一名嚴重外傷病人，且能否半夜緊急開刀，他立刻詢問值班的外科醫師，對方則回覆「那就讓他過來吧！」趁著術前評估病人時，他關心問道「辛苦了，你不會累喔？」該名外科醫師則無奈答覆「當然累啊，但是不收的話，病人怎麼辦？病人也可憐。」

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白永嘉有感而發透露，不少病患到院時已相當嚴重，不緊急開刀一定無法活命，即使動手術了，有些也好不了，醫師頂著重責大任站上手術台，但最後換來的卻是一場官司，「現今的醫療環境，有些家屬只要結果不好就告外科醫師，把原因歸咎為手術失敗，卻忘記車速過快、酒後駕車、病人年紀太大、疾病本身就危險、拖延太晚就醫⋯等等因素，這樣的例子，各醫院都有，說也說不完，很多外科醫師因此心灰意冷。」

白永嘉指出，若是當晚外科醫師表明無法收治該病患，外院就會繼續詢問其他家醫院，他根本不必冒這風險，也能好好的睡一覺，不過仍有許多醫師選擇憐憫病人，為其爭取一線生機，「即使他們睡眠會嚴重不足，即使他們到後來可能會被告，在台灣還是有許多很熱血的外科醫師，願意為病人拼命，嚴重外傷的病人，不論手術的結果如何，辛苦的外科醫師都值得被說一聲『謝謝』！」

貼文曝光後，目前已吸引2.1萬人朝聖按讚，網友紛紛留言直呼，「現在越來越多外科醫生選擇救醜（醫美）不救命，這位外科醫師實在令人感動」、「感謝醫生無私的付出」、「醫護人員都是上天派來的人間天使」、「一個有良心和熱誠的醫生，在誓願成為醫生的時候，就已經把自己捐出去了，我滿滿的感恩。」

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