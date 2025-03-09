龍潭區公所擬選「12金釵」引物化女性爭議　區長回應了

▲龍潭區公所擬於同仁選12金釵擔任龍舟賽親善大使惹議。（圖／擷取自臉書桃園事）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「龍潭歸鄉文化節」是每年端午舉辦的埤塘龍舟賽，地方的重要傳統節慶活動。未料，近日在「公務之聲靠北電台」臉書粉專，有民眾匿名PO文，影射龍潭區公所強迫正妹公務員擔任活動親善大使，如選美活動物化女性！區長鄧昱綵表示，目前只是發想和討論階段，男、女同仁都會採納，毫無強迫並尊重同仁意願。

這名於匿名者於《公務之聲靠北電台》以《龍潭虎穴奇聞錄》為題，PO文內容指出：

今年端武劫，顛覆你對公務員的想像！今年的龍潭虎穴，除了大家熟知的聾粥塞，又推出了一個全新亮點—12金釵！是的，你沒看錯，我們的煮蜜大人和屈掌大人腦洞大開，決定讓大家「耳目一新」直接強迫我們這些呆呆的公務員化身親善大使！

要求就是只要身高160以上、長得漂亮、會美姿美儀、會化妝，還要能認出各橘畜掌觀和各屈鯉掌，完全就是一場公務員界的選美比賽！我們不禁思考：「我們是公務員吧？沒記錯吧？」、「我們的職稱什麼時候默默變成了選美皇后？」、「下一步是不是還要比才藝，然後選出一位公務員界的端武劫女王？」

更令人震驚的是，這些條件一條條列下來，根本讓人懷疑我們的工作內容是不是有了重大變革！如果我們要如此優秀，乾脆去營區站衛兵，眾星拱月的，有必要在職權霸凌下為五斗米折腰嗎？如此物化女性，是平行時空還是地方自治團體的潛規則？真是噁心。依據性別平等工作法第二條第二項，該法可是有適用於公務人員的喲；還請屁股未坐熱的長官三思，女人何苦為難女人？又坐在那很久的老屁股，您提出這樣的概念是要捧還是要捅？臣不懂…

上述PO文內容發出後引發地方熱議，網友留言：「追官位的人，往往是沒人性的」、「再挑12猛男就沒性平問題了，絕不會物化男性」、「勾起了很久以前的記憶...以前認為有個老長官，也是都會這樣，不過那時候他找的都是單位的派遣工，不是找公務人員」、「性平+霸凌，嘻嘻」、「會跳火圈有加分」、「這個條件我出局了」。