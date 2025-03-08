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快訊／撂3小弟痛毆司機！小阿俊遭羈押禁見

▲▼王大陸教唆毆打司機案，四海幫堂主「小阿俊」傷害罪移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲王大陸教唆毆打司機案，四海幫堂主「小阿俊」遭羈押禁見。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、陳韻如／新北報導

藝人王大陸涉嫌教唆傷害案件，其中撂人打Uber司機的四海幫堂主陳男「小阿俊」6日落網，檢方複訊後，認定他有逃亡、滅證、串證之虞，因此向法院聲押禁見。稍早羈押庭結果出爐，法官裁准羈押禁見。

這起案件源起於王大陸2024年4月間乘坐Uber時，他懷疑連姓司機繞路，雙方在車上先爆發一次衝突，到了目的地後，王大陸因將鑰匙遺留車上，因此返回想打開車門取鑰匙，但因該車為特斯拉，王大陸打不開車門於是出手怒捶車窗，因此再與連男爆發第二度衝突。

王大陸事後氣得向富二代好友游翔閔抱怨，希望對方能幫忙出口氣，游男因此找上四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳男幫忙。

小阿俊在取得連男個資、行蹤後，找來彭姓、林姓、李姓等3名小弟前往中和堵人，並一陸尾隨連男；連男當時發現遭人跟車，還一度前往派出所報案，但因沒有具體作為，最終也只能作罷。

連男後來離開派出所，3人持續跟車，但其中1車跟丟，最終只有1車2人追上，並藉著行車糾紛攔車，1人將連男拖下車痛毆、另1人則在車內錄影紀錄，並傳給小阿俊回報「任務完成」。全案直到檢警偵辦王大陸閃兵一案時，才從他手機內發現這起案外案。

警方後續展開追查、偵辦，一度僅剩小阿俊尚未落網，直到6日晚間他主動投案，當場遭到警方逮捕。

案經檢方複訊，陳男因涉嫌刑法第29條第1項、第277條第1項之教唆傷害、個人資料保護法第41條之不法利用個人資料等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證、串證之虞，檢方因此向法院聲請羈押禁見。而稍早羈押庭結果出爐，法官裁准羈押禁見。

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