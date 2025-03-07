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健保救急診加碼砸40億！3大給付最多調升6成　醫院達指標才給錢

▲▼健保署長石崇良出席世界腎臟日記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良出席世界腎臟日記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內近期面臨嚴重急診壅塞問題，健保署已經決定調整急診加護等相關給付來解決，今（7）日二度開會討論細節，署長石崇良會後說明，要將急診診察、護理費用同步調升10%，急診觀察床護理費一口氣調升6成並增列診察費，急救責任醫院加護病房給付也調升，整體投入費用增至逾40億元，最快5月實施。但石崇良也強調，醫院必須達成薪資調整、急診收治改善等指標才會給錢。

急診醫學會日前示警今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職、削弱醫療體系的承受能力。健保署今日召開急診壅塞之健保因應策略第二次研商會議，把調整給付內容細節進一步討論。

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石崇良會後表示，在調升「急診醫護人力支付」部分，將急診診察費拆分為診察費及護理費，支付點數同時調升10%，依照檢傷不同去給付。以最嚴重的一級檢傷為例，診察費從1223元調升至1345元，護理費拆分後從577元提升至635元，預期每年需投入7.3億元。

▲▼急診壅塞之健保因應策略第二次研商會議共識，急診診察費點數調升。（圖／健保署提供）

▲急診壅塞之健保因應策略第二次研商會議共識，急診診察費點數調升。（圖／健保署提供）

至於在「急診觀察床」部分，護理費一口氣調升6成，並增列診察費。診察費比照住院病房給付468元，護理費第一天從571元調升到914元，第二天從175元調到703元，預期每年會增加4.3億元經費。

健保署也規劃要調升「急救責任醫院加護病房支付」，石崇良表示，「重度級」急救責任醫院加護病房之病房費、護理費及診察費比照「醫學中心」支付，「中度級」急救責任醫院比照區域醫院支付。預期有25家區域醫院、1家地區醫院會比照醫學中心；26家地區醫院2比照區域醫院，預計一年增加5.9億元。

石崇良說，上述給付都必須要完成指標才會外加給付，包含護理人員薪資調整、觀察停留時間改善、急診收治情形等才會外加，不然會依照原本的額度處理。

另先前也規劃要調高「病房護理費」，石崇良表示，初步規劃一年投入25億調整病房護理費強化護理人力，預計優先從急性一般病床護理費調整，但會議中仍有不同意見，還會再協商確定。

整體投入費用方面，第一次會議會後估算需要超過30億元，今日將急診人力支付、觀察床經費也估算出來，預算提高至將超過40億元。石崇良表示，這些調整會提到3月份各別醫院總額協商會議，通過後再於3月下旬共擬會議討論，預計最快實施時間為5月。

健保署也有規劃其他改善方案，石崇良說，包含調整重大外傷給付標準、放寬「在家住院」的在宅照護模式等，後續會另外討論，預期下半年實施。

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