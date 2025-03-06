快訊／王大陸打司機爆內鬼是2線3警官　台北市刑大遭搜索說話了

▲王大陸教唆游翔閔找人毆打運將，衍伸出北市2線3星隊長涉洩密。（圖／翻攝自IG）

記者邱中岳／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔找黑幫毆打運將司機，游翔閔因案收押禁見，王大陸5百萬元交保，檢警又追查黑幫取得運將個資，發現裡面竟有案外案，北市刑大1名2線3星的偵查隊長，透過游翔閔介紹，受理王大陸被詐騙集團騙錢，但是將個資誤傳給游翔閔，直到游出事檢查手機才發現，當時主動告知北市刑大大隊長坦承疏失。

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔撂人去痛毆Uber司機，2人被依照傷害罪送辦，新北院也在5日裁定涉案的游翔閔羈押禁見，王大陸則以500萬交保，經檢警持續追查，鎖定涉案犯嫌身份後，於5日上午兵分多路，順利在桃園、中部地區逮到24歲林姓男子、彭姓男子、及李姓男子，也傳出3人是海英堂堂主「小阿俊」的小弟。

針對司機車籍資料為何能外流至犯嫌手上，疑似為台北市刑警大隊洩漏，而詳細案發原因仍待進一步追查，但也衍生出案外案，北市刑大指出，2線3星的偵查隊長誤將個人資料傳送給游翔閔，事後該名隊長得知游翔閔被收押，檢查對話紀錄才發現，當下立刻主動告知北市刑大大隊長盧俊宏，並配合政風單位協助調查。

據了解，該名隊長會洩漏個資，主要是因為在2025年2月間，透過游翔閔介紹，受理王大陸被詐騙案件，在偵查過程中，要將詐騙集團的可疑嫌犯個資傳給偵辦小隊，但是卻誤觸分享給了游，事後發現游翔閔與王大陸因為被逮，檢查手機才發現疏失。