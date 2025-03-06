肚子餓連闖3次工廠只偷6包餅乾　賊被判關半年

記者黃翊婷／綜合報導

小清（化名）過去有竊盜前科，出監之後卻沒有記取教訓，2023年11月間他連續3天闖入一家工廠，一共偷走6包餅乾，事後他坦承犯行，表示是因為肚子餓才會犯案。雲林地院法官日前審理此案，並依踰越牆垣竊盜罪、踰越牆垣竊盜未遂罪，判處小清有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲小清夜闖工廠3次都只偷餅乾。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，小清2023年11月間趁著凌晨無人時，偷偷闖進雲林縣某工廠內，竊取桌上放著的3包餅乾後離去；隔日他再度潛入工廠四處搜尋餅乾，但這次沒有得手；第三天他又進到工廠內行竊，拿走放在桌上的3包餅乾。

後來工廠人員發現異狀報警處理，警方很快便循線將人逮捕。小清到案之後坦承上述犯行，表示是因為肚子餓才會犯案；但檢方認為他並非第一次行竊，而且2023年9月才因案執行完畢出監，出監短短2個月又犯案，顯然並未記取教訓，因此希望法官量處適當之刑。

雲林地院法官表示，小清3次闖入工廠竊取6包餅乾，任意侵害他人財產法益，欠缺法治觀念，但他竊取的物品價值不高，考量到他已經坦承犯行，惡性尚非重大，最終依2次踰越牆垣竊盜罪、1次踰越牆垣竊盜未遂罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。