快訊／3罪名聲押王大陸失敗！交500萬微笑走人　檢研議抗告





▲王大陸500萬交保，檢方將研議是否抗告。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、陳韻如／新北報導

藝人王大陸昨(4日)因教唆傷害罪被帶回調查，檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見，不過，今(5日)早法官裁定以500萬元交保，王大陸繳清保金後，雙手合十露出尷尬微笑，隨即上車離開。對此，檢方表示，將研議是否提出抗告。

▲王大陸雙手合十、面露尷尬笑容，擠開媒體人群後上車離開。（圖／記者黃彥傑攝）

全案源於去年4月18日，王大陸在北市大安區復興南路一段搭車，準備前往仁愛路四段戶籍地；途中王認為司機連男繞路，雙方在車上爆發第一次口角；王大陸抵達目的地下車時，發現鑰匙掉在車內，但連男所駕駛的是特斯拉，王打不開車門，氣得猛敲車窗要求司機停車，雙方再度爆發衝突，王離開前還對司機比中指。事後王大陸向友人游男抱怨此事，游男再教唆他人痛毆司機。

由於被害司機要求追究王、游涉嫌殺人未遂刑責，王游2人一度被依殺人未遂罪嫌拘提，經檢方調查，王嫌、游嫌的案由均改為傷害，由於2人涉犯教唆傷害罪、非法利用個人資料等罪嫌，其中王嫌又涉及使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，2人均有逃亡、勾串及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地院今天凌晨召開羈押庭訊問，6時許裁定王大陸交保500萬、限制出境、出海及限制住居，游翔閔羈押禁見。5小時後，1男1女現身協助王辦保，而王大陸步出地檢署時，面對媒體提問均沉默不語、雙手合十僅表示「謝謝」上車離開。