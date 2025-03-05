上海飛洛杉磯只需半小時？　陸研製16馬赫斜爆震發動機

▲解放軍空軍殲-20隱形戰機。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

追求速度的高幅度增長，近日傳出中國科學家開發出全球第一台使用航空煤油的斜爆震發動機，其飛行速度達到驚人的16馬赫（相當於時速2萬公里），可在半小時內從上海抵達洛杉磯。即使有大陸媒體高喊這是一項震撼全球的技術突破，但許多報導仍認為該科研仍存在許多障礙，甚至並不符合實際情況。

據香港《南華早報》報導，中國科學家利用位在北京能夠模擬40公里以上高空高馬赫數飛行條件的JF12激波風洞，進行一系列實驗，他們使用常見的商用煤油RP-3噴氣燃料，成功實現持續的斜爆轟波。而該發動機的燃燒速率比傳統的超音速燃燒沖壓發動機快1000倍，這樣的成果是傳統吸氣式發動機難以達到。

報道指出，中國訂定計劃能在2030年建造一架能夠在1小時內抵達全球任何地方的飛機，而這項科研技術正是計劃的其中一部份，並已發表在學術期刊《實驗流體力學》上。未來如果將斜爆轟發動機應用於軍事，將催生出新一代高超音速導彈、無人機甚至轟炸機，這些武器將具有超長射程和低運營成本，能使解放軍在未來的戰爭中占據明顯優勢。

▼大陸超高速風洞。（圖／翻攝自央視）

據了解，這項技術可達到16馬赫，相當於20000公里/小時的驚人速度，雖消息傳出後引起轟動，但知名軍事自媒體「軍武次位面」指出，美國F-22戰鬥機的最高速度大約為2.25馬赫，目前人類所造的速度最快的飛行器之一為美國NASA的X-43A技術驗證機，最理想狀態下速度大約為9.6馬赫，若這台16馬赫的發動機已經實用，那麽裝上了某個飛行器後，它的性能將直接「逆天」，代表能在2個小時左右就環繞赤道飛行一圈，從上海到洛杉磯大約有10000公里，等於不到30分鐘就能飛越整個太平洋，這可能並不符合實際情況

《觀察者網》也查詢中科院研究團隊的論文，發現其中一段指出：在理論分析方面，NASA曾於1978年開展了斜爆轟發動機推進性能一維熱力學循環理論分析，分析了不同馬赫數下的發動機推力和比沖，「結果表明，斜爆轟發動機具有拓展到寬速域飛行馬赫數範圍（Ma=6～16）的能力」。報導強調，這代表著半小時從上海飛往洛杉磯的暢想，處於這一範圍的上限，想要實現恐怕難度很大。

▼ F-22猛禽戰鬥機（Raptor）。（達志影像／美聯社）