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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆傅崐萁被控綠營側翼　退休教師葉春蓮：我不在意

退休老師葉春蓮嗆聲傅崐萁，遭強制趕出活動會場，並被控綠營側翼，今她也做出回應。（翻攝自周軒臉書）

圖文／鏡週刊

曾獲得師鐸獎、被學生稱作「葉霸」的80歲退休老師葉春蓮，昨（2日）在國民黨花蓮縣黨部活動上，怒嗆國民黨花蓮縣立委傅崐萁，遭現場人員強制架離，引發爭議。國民黨花蓮縣黨部今（3日）直指葉春蓮是綠營側翼，傅崐萁也稱她是深綠，不過葉春蓮不以為意表示，說她是綠營側翼的說法已經不新鮮了，「我不在意啊」，並還原昨日事發始末。

傅崐萁去年起出任國民黨立法院黨團總召，率領國民黨團通過多項修法，但強硬做法也引發不少反彈，花蓮當地有民眾發起傅崐萁的罷免案，目前第一階段提議已通過。

昨在國民黨花蓮縣黨部的活動上，傅崐萁現身時被退休教師葉春蓮狠嗆「通匪」「傅崐萁下台」等語，現場人員立刻將她強制架離現場。國民黨花蓮縣黨部今召開記者會，指該活動是依法申請的關門會議、不對外開放，葉春蓮在傅崐萁到場後大聲咆哮謾罵，影響會場秩序，現場人員要求她離場，才由警方介入將她帶離。

黨部主委盧新榮質疑，這段抗議是綠營側翼與網軍的預謀惡意操作，是要製造群眾對立。傅崐萁今也反稱葉春蓮長期就是深綠，還和民進黨縣議員有合照，直指一切都是預謀。

葉春蓮今接受媒體訪問時表示，被說是綠營側翼已經不新鮮了，「我不在意啊」，還說以前學生時期也被國民黨要求入黨，自己也完全不填。她說昨天一早她到學校打桌球，看到體育館外有樹苗往館內送，她好奇進去看，走到前面才看清楚台上是誰。她本來想要領樹苗，結果看到傅崐萁在台上拿著麥克風要愚弄人民，她才會很生氣罵他「傅崐萁請你不要再到處做壞事」，嗆他下台。

葉春蓮強調，不管做什麼事情都和政治有關，「教學生要愛國是不是政治？」她沒有教學生要去擁護國民黨或支持民進黨，受教育是為了明辨是非，老師的責任是要培養學生思考的能力、明白事理，不是指揮可以這樣做或不可以那樣做，要自己思考，問自己這樣合理嗎？可能嗎？再去查資料、找答案。

不少人也為葉春蓮老師發聲，曾因脫黨參選被國民黨撤銷黨籍的前花蓮市長、現任花蓮縣議員魏嘉賢就發文聲援，強調她絕對不是「側翼」，而是一位值得所有人尊敬的好老師，「葉春蓮老師加油！」


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