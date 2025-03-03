她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處

▲原PO不解，用清水洗澡怎麼了嗎？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人洗澡會用沐浴乳或肥皂，但也有些人則只有用清水洗。近日就有網友透露，她從小六開始就是用清水洗澡，但是這十幾年來，也沒人聞得出來，身邊親近的人也不知道，用清水洗澡到底怎麼了嗎？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「用清水洗澡，到底怎麼了」為標題發文，提到她因為覺得沐浴乳對身體不好，加上她本身的皮膚非常乾，所以她小六開始，就只有用清水洗澡。她認為，用不用沐浴乳都是個人選擇，所以看到別人嫌棄NanaQ用清水洗澡，就讓她很不解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她已經用清水洗澡10幾年了，根本沒有人聞出來，就連身邊很親近的人也不知道。她也說，即便她都用清水洗澡，身體也不曾長過痘痘，因此不知道為何會有人說用清水洗澡感覺很油，也不知道這樣到底哪裡髒。

▲不是每個人都適合使用沐浴乳。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒出油的體質很稀有，我只覺得羨慕」、「清水洗澡要看體質，適合自己比較重要」、「我也是從小到大都是清水洗澡，根本沒人發現」、「我也是都用清水洗澡，除了頭髮、臉、腋下以外，因為從小就有異膚，以前醫師有特別叮囑只能用溫水洗澡，不可以使用肥皂或是沐浴乳之類的」。

開業皮膚科醫師蔡逸姍曾表示，她在門診中會建議1歲以下嬰兒、患有濕疹或異位性皮膚炎的患者以清水洗澡，其中患有皮膚疾病的患者，若使用清潔力過強的肥皂或沐浴乳，可能會刺激肌膚、加重病情；雖然乾性肌膚者用清水洗沒什麼問題，不過對油脂（皮脂）分泌較旺盛的人來說，用清水沖洗可能清潔效果就有限。

蔡逸姍也分享清水洗澡的好處，包含避免不當沐浴產品造成的皮膚刺激、保護皮脂膜、省錢、省時、環保等，但缺點就是「並不適用於每一種人」。