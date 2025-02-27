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警馬桶廢磚中找到一張帳單！發現他家在裝修　最重判5年罰1500萬

▲警方從廢棄物中的一張中油公司天然氣帳單，循線查獲違法傾倒男子究辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲警方從廢棄物中的一張中油公司天然氣帳單，循線查獲違法傾倒男子究辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三灣鄉偏僻山區日前遭不肖人士傾倒事業廢棄物，警方在廢磚塊、馬桶堆中，發現有一張中油公司天然氣帳單，循線發現帳單地址正在翻新裝修，磚牆也有剛拆除的痕跡，傳喚李姓工人到案坦承犯案，警訊後依違反廢棄物清理函送檢方偵辦。

頭份警分局今天表示，三灣分駐所2月14日接獲民眾報案稱，三灣鄉大坪林段偏僻山區遭傾倒許多垃圾，警方依規受理並通知鑑識人員到場，並通報苗栗縣政府環保局派員到場共同會勘後採證，發現有不少磚塊、馬桶，確認為事業廢棄物，警方隨即著手調查。

▲警方從廢棄物中的一張中油公司天然氣帳單，循線查獲違法傾倒男子究辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方現場翻找，發現廢棄物袋中有張今年1月中油公司的天然瓦斯費帳單，警方立即前往帳單所在地查看，發現為老舊房屋正在翻新，磚牆明顯有拆除痕跡，調閱工地旁住家監視器，確認工人將數袋廢棄物用白色轎車內載走。

▲警方從廢棄物中的一張中油公司天然氣帳單，循線查獲違法傾倒男子究辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方返回分駐所，檢視案發地周邊路口監視器，確認白色轎車有進出案發地，該車涉有重嫌，經通知李姓駕駛（40歲）到案說明，李男坦承不諱，全案依廢棄物清理法函送苗栗地檢察署偵辦。警方說，李男觸犯廢棄物清理法46條規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

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