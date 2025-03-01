他帶3歲兒外出遭連轟7槍奪命！　原因竟是「1袋垃圾」

記者張方瑀／綜合報導

巴西聖保羅州比里吉市（Birigui）驚傳駭人命案，有一名男子帶著3歲兒子出門散步時，遭兩名騎乘機車的男子持槍襲擊。槍手從後方逼近後，對著男子正面開槍，他當場倒地，兇手隨即下車補槍，確認其無生命跡象後才離開現場。

根據巴西《g1》報導，現年33歲的維托爾（Vitor Henrique Pelicer）日前清晨帶著3歲兒子散步時遭襲擊死亡，而這起殘忍的槍殺案件，竟源自於2年多前的一場糾紛。維托爾在2022年12月的一個早晨，將家中垃圾丟入鄰居垃圾桶，引發鄰居家兄弟強烈不滿，雙方因此爆發激烈衝突。

▲他帶3歲兒外出竟遭轟7槍奪命。（圖／翻攝自YouTube／TH+ SBT Interior）



當時兄弟中年約17歲的哥哥在爭執中下巴骨折，休養長達30天，而兄弟倆認為維托爾施暴，而維托爾則堅稱自己只是正當防衛。事後，他因重傷害罪遭起訴，但案件至今尚未審結。

這對兄弟顯然無法接受司法程序的緩慢，決定私刑復仇。他們在2月25日清晨發現維托爾帶著孩子外出，便持槍騎車尾隨，趁他回頭察看時開槍射擊。

維托爾中彈倒地後，槍手毫不猶豫地近距離補槍，最終導致他身中7槍重傷不治，而目睹一切的3歲兒子則毫髮無傷。

警方案發後迅速鎖定嫌犯，並於數小時內將兩人逮捕。維托爾的父親痛心表示，3歲孫子至今仍未意識到父親已經身亡，以為他仍在醫院治療，希望司法能嚴懲兇手，還家人一個公道。