2歲童遭忘車內「60度高溫活活烤死」！幼稚園女校長落跑下場曝

▲巴西一名2歲童遭幼稚園校長遺留在車上，被活活熱死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者閔文昱／綜合報導
巴西戈亞斯州內羅波利斯（Neropolis, Goias）日前發生了一起令人震驚的兒童疏忽照顧事件。2歲男童福斯蒂諾（Salomao Rodrigues Faustino）被幼稚園校長利馬（Flaviane Lima）遺忘在車內長達4小時，最終因嚴重中暑送醫不治。然而，事後女校長竟直接逃跑，被捕後依過失殺人罪起訴。
綜合外媒報導，這起事件發生在本月18日，利馬如常前往福斯蒂諾家中接他去幼稚園，但由於當天忙於招生工作，她竟把福斯蒂諾遺忘在車內，未及時帶他回幼稚園。等到利馬驚覺福斯蒂諾失蹤時，已經過了數小時，她急忙回到車上，發現福斯蒂諾仍被綁在兒童座椅上，且已失去知覺。
➡️ Dona de berçário diz que tentou reanimar menino esquecido em carro— Metrópoles (@Metropoles) February 20, 2025
Em depoimento, Flaviane Lima disse que tentou realizar atendimento de primeiros socorros no menino. Ele ficou esquecido por mais de 4h
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報導指出，事發時當地氣溫高達攝氏32度，而車內溫度因車窗緊閉和烈日曝曬飆升至攝氏60度。福斯蒂諾被困在車內整整4小時，送醫後因嚴重中暑不治。
誇張的是，利馬在事發後不僅沒報警，反而還試圖逃跑，最終警方在事發地點88公里外成功將她逮捕。事後利馬的辯護律師表示，她並非故意遺忘福斯蒂諾，事發時她也試圖挽救男童的性命，不過利馬仍被控過失殺人罪，目前被扣押等待上庭。
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