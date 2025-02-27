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主人溺水身亡　忠心狗狗悲守身旁拒離開！愛心夫婦收養給牠新家

▲▼史酷比此前死守主人屍體旁、不願離開的畫面中網上瘋傳。塔奇夫婦被感動後，決定收養牠，而史酷比也在新家過得十分快樂。（圖／記者葉睿涵攝）

▲史酷比此前死守主人屍體旁、不願離開的畫面中網上瘋傳。塔奇夫婦被感動後，決定收養牠，而史酷比也在新家過得十分快樂。（圖／記者葉睿涵攝）

記者葉睿涵／編譯

巴西南部海灘有一隻忠誠的狗狗在主人溺水身亡後，始終守護在遺體旁，不願離開。這一幕被網友拍下後，在網上引起瘋傳。一對善心夫妻被這動人的故事所感動，決定收養這隻忠犬，為其提供新家。

據《每日郵報》報導，此前，巴西沿海城市Balneário Camboriú沙灘的居民發現一名40歲男子溺水身亡。據悉，這名男子無家可歸，平日以回收物品維生，而他唯一的陪伴便是這隻忠誠的狗。

在警方調查期間，這隻狗狗始終躺在主人遺體旁，無論如何都不願離開。這張感人至深的照片被網友拍下後，迅速在網上傳播，引發廣泛關注。塔奇（Allan Tachi）與妻子加蓋蒂（Lauriane Garghetti）深受感動，決定收養這隻狗，並為其取名「史酷比」（Scooby）。

這對夫妻此前已收養了2隻流浪狗，而史酷比加入他們這個大家庭後，也迅速適應新環境，並與家中其他狗狗建立親密關係。塔奇表示，史酷比似乎對新家毫無陌生感，晚上還會依偎在沙發上入睡，不願離開他們的身邊。

這對夫妻為史酷比創建了Instagram賬號，分享他的新生活，包括學習新技巧和與主人一同出遊的影片。當地警方對夫妻倆的善舉表示讚賞，並強調這是對忠犬最好的回應。網友們也紛紛留言祝福，感謝他們給這隻忠誠的狗狗一個充滿愛的新家。

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