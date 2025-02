與川普爭執後　澤倫斯基對美國援助表達感謝

▲美國總統川普(右)、烏克蘭總統澤倫斯基(左)。(圖/路透社)

文/中央社

烏克蘭總統澤倫斯基今天在白宮與美國總統川普發生爭執後,他在社群媒體對於美國援助烏克蘭以及此行訪問表示感謝。

法新社報導,澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在社群媒體X指出,「感謝美國,感謝你們的支持,也感謝這次訪問…烏克蘭需要公正和持久和平,我們正致力於此。」

烏克蘭總理什米哈爾(Denys Shmygal)在澤倫斯基與川普爭執後表示,若無任何安全保障,與俄羅斯實現和平「是不可能的」。

什米哈爾在X發文指出,澤倫斯基「是對的,沒有保障的和平是不可能的。沒有保證的停戰是俄羅斯佔領(整個)歐洲大陸的途徑」。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)在雙方爭執後發文指出,「親愛的烏克蘭朋友,你們並不孤單。」

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)也表示,「烏克蘭,西班牙與你們站在一起。」

自俄羅斯2022年全面入侵以來,西班牙一直是烏克蘭的堅定支持者。桑傑士本週訪問基輔時承諾援烏10億歐元。

