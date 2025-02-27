快訊／北院裁定「柯文哲解除禁見12天」！　對象4人曝光

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積等弊案，遭北檢依貪汙等罪起訴，並羈押禁見至今。由於柯文哲父親柯承發日前過世，柯文哲聲請解除禁止接見、通信，以便討論治喪事宜。北院於27日下午2時30分開庭，稍早北院裁定，准許柯文哲從今天（2月27日）至3月10日，解除給媽媽、妻子、妹妹與弟弟的禁見。

▲柯文哲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲的父親柯承發17日上午病逝，享耆壽94歲，包括陳佩琪在內，柯家人多次喊話，希望能讓在押的柯文哲出席父親告別式。柯文哲26日則是透過律師向北院聲請解除禁見、通信。

北院合議庭訂於27日下午2時30分開調查庭，而柯文哲的囚車27日下午1時39分左右抵達北院，只見柯文哲雙手上銬、神情淡定快步進入北院，至於柯媽何瑞英、陳佩琪則於下午2時20分左右現身北院，柯媽手拿一條黃色手帕掩面痛哭，陳佩琪則是在一旁攙扶婆婆。

開庭時法官詢問柯家需要解禁多久，陳佩琪表示，除了告別式外還有很多事情需處理，希望解禁到4月1日，但檢方認為，依照律師聲請「共商治喪事宜」，解禁到3月10日告別式當天即可，雙方經協調過後，法官稍早裁定，准許柯文哲從今天（2月27日）至3月10日，解除給媽媽、妻子、妹妹與弟弟的禁見。

▲陳佩琪、柯文哲媽媽何瑞英抵達台北地院出庭。（圖／記者林敬旻攝）