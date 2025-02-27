快訊／柯文哲聲請解除禁見！柯媽掩面痛哭抵北院　陳佩琪一旁攙扶

記者黃哲民、劉昌松、陳韻如／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率等案，遭起訴後羈押禁見至今，而近日因其父親柯承發過世，柯文哲聲請解除禁止接見、通信，以便「治喪討論」，台北地院今(27日)下午提訊柯開庭調查，並請柯的律師通知「家屬代表」到庭陳述意見。稍早，柯文哲囚車已抵達北院，預計下午2點半開庭，而柯媽與柯妻陳佩琪也抵達現場，可以看到柯媽媽拿著手帕掩面痛哭，由陳佩琪攙扶進到法院。





▲陳佩琪、柯文哲媽媽何瑞英抵達台北地院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

柯爸17日上午病逝，享耆壽94歲，包括陳佩琪在內的柯家人近期多次喊話，希望准許在押的柯文哲能出席父親告別式。北院合議庭昨(26日)收到律師替柯文哲聲請解除禁建、通信，並訂於今下午2點半提訊柯文哲開庭，另也請柯的律師通知「家屬代表」到庭陳述意見。

稍早，柯文哲囚車率先抵達北院，柯媽及陳佩琪後腳抵達，而透過畫面可以看到，柯媽一步下座車便拿手帕掩面痛哭，最後在陳佩琪的攙扶下走入法院。

▲柯文哲媽媽、陳佩琪抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

此外，民眾黨黨主席黃國昌、發言人吳怡萱、祕書長許甫也到場聽庭，黃國昌受訪表示，柯文哲遭遇如此大的傷痛，而案件單純以法律角度來看，「根本就沒有禁見必要」，希望法官能夠秉持良知，做出最好的決定。

黃國昌憤怒提到，一開始羈押禁見的裁定就欠缺正當性，法官2次裁定柯文哲交保，但北檢仍蠻橫的不斷提出抗告，直到達到目的為止，很明顯法官在做出裁定的同時，也面臨極大壓力，但柯文哲仍選擇尊重法律，至於面對不合理的裁定，「我們還是會依照法律程序，來尋求應該有的救濟」。





▲▼柯文哲聲請解除禁見今開庭，吳怡萱、許甫以及黃國昌也到場。（圖／記者劉昌松攝）