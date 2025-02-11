　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣反貪成果國際透明組織肯定　2024清廉印象指數排名全球第25

▲▼國際透明組織主席François Valérian（左1）去年（2024年）來台觀禮透明晶質獎頒獎，左2起依序向右，分別為行政院副院長鄭麗君、法務部長鄭銘謙、廉政署長馮成。 。（圖／廉政署提供）

▲▼國際透明組織主席François Valérian（左1）去年（2024年）來台觀禮透明晶質獎頒獎，左2起依序向右，分別為行政院副院長鄭麗君、法務部長鄭銘謙、廉政署長馮成。 （圖／法務部廉政署提供）

記者黃哲民／台北報導

國際透明組織今（11日）公布2024年全球清廉印象指數，台灣在180個受評比國家及地區中排名第25，比2023年晉升3名，在亞太地區排名第7，推動國內防貪工作的法務部廉政署表示，這項好成績歸功於政府與民間「公私協力」，將繼續致力接軌國際反貪標準，並運用生成式AI協助防貪查貪，相信「清廉」能讓台灣更有國際競爭力。

國際透明組織（Transparency International）是國際性非營利的民間組織，由大約100個國家分會組成，總部位於德國柏林，1995年起，每年公布1次蒐集資料調查呈現的清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI），以滿分100分代表最高度清廉。

台灣受評成績，從2014年的61分、全球排名35，逐步攀升到2021年、2022年，均以68分排名全球25，是至今最佳成績，2023年少了1分、名次掉落到28名，今公布的2024年清廉印象指數成績，台灣維持67分，名次回升到全球第25。

▲▼法務部廉政署。（示意圖／記者劉昌松攝）

▲法務部廉政署本部1樓大廳。（圖／記者劉昌松攝）

不過台灣在亞洲受評CPI國家中，始終落後全球排名第4的新加坡（逾80分），以及各得70多分的香港與日本，若僅論亞太地區31個受評國家與地區，台灣2024年在其中排名第7，還落後紐西蘭、澳大利亞與不丹。

清廉印象指數CPI，被視為全球最廣泛用於衡量各國公家部門貪腐狀況的指標，世界銀行、國際貨幣基金等國際機構，已將貪污問題列為經濟發展的重大障礙，CPI指數表現越好，通常代表官商勾結、不利貿易發展的變數越少，越能吸引外商投資。

廉政署負責國內主要防貪工作與宣導，法務部長鄭銘謙上任後，要求廉政署推動「防貪先行」、協助公部門打造值得人民信賴的政府，廉政署目前建立2大「廉政平臺」機制，對公部門為「機關採購廉政平臺」，提高政府採購透明化、可受外界監督程度。

廉政署並運用人工智慧生成式AI技術，分析跨機關的政府採購案件資料庫大數據，勾稽有貪瀆高風險個案加強查核，至今累積近6000件個案，從中揪出多起集團性、組織性的綠能弊案與貪瀆案送辦，個案定罪率達93.69%。

此外，廉政署從2023年起連續2年舉辦「透明晶質獎」，藉由邀請國際反貪腐專家學者觀禮公開表揚，鼓勵全國公部門自主檢視廉政風險、帶動廉潔紀律與措施。

另1平臺是針對民間的「企業服務廉政平臺」，從2022年至今，藉由舉辦企業論壇座談、深化業務交流共1858場，協助企業簡政便民、遵循法令，倡導公私部門倫理價值與誠信治理。

廉政署今表示，最新CPI評比結果，是對我國清廉執政的高度肯定，歸功於政府與民間齊心秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」4大內涵，國際透明組織與立陶宛特別調查局，更專程來台考察交流。

廉政署強調，「清廉」能讓台灣更有國際競爭力，台灣雖非聯合國會員國，仍將遵循《聯合國反貪腐公約》、接軌國際反貪標準，讓全世界看到台灣推動廉能的具體成果，並繼續確保國家重大建設與綠能政策穩健發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉了
《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼
開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停
薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世
2025年第1枚韭菜翻車！　驚爆違約交割1631萬
要變天了　雨襲全台最劇烈時刻出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

硬闖北港溪溫泉秘境管制區！連釀3意外...騎士雷殘、皮卡摔落溪

超商老闆兩度在車上性侵女員工　賠135萬換減刑輕判

獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔

台灣反貪成果國際透明組織肯定　2024清廉印象指數排名全球第25

快訊／「深海閻王」變淫狼！性侵14歲少女　15萬和解不成被判刑

快訊／六福村狒狒脫逃！官員下令射殺「判刑8月」　若定讞須坐牢

快訊／高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿！波及5汽機車　傷亡不明

砂石車司機蓄意輾死黑狗！　嘉檢依違反動保法起訴

快訊／台東成功鎮農會選舉驚爆賄選！總幹事張恭銘遭羈押禁見

司機搭訕黑絲女業務！創假帳號留鹹濕對話　被抓包自導自演慘了

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

硬闖北港溪溫泉秘境管制區！連釀3意外...騎士雷殘、皮卡摔落溪

超商老闆兩度在車上性侵女員工　賠135萬換減刑輕判

獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔

台灣反貪成果國際透明組織肯定　2024清廉印象指數排名全球第25

快訊／「深海閻王」變淫狼！性侵14歲少女　15萬和解不成被判刑

快訊／六福村狒狒脫逃！官員下令射殺「判刑8月」　若定讞須坐牢

快訊／高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿！波及5汽機車　傷亡不明

砂石車司機蓄意輾死黑狗！　嘉檢依違反動保法起訴

快訊／台東成功鎮農會選舉驚爆賄選！總幹事張恭銘遭羈押禁見

司機搭訕黑絲女業務！創假帳號留鹹濕對話　被抓包自導自演慘了

快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉：已解除狀況

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

吳速玲飛澳洲獨旅「解放比基尼」辣曬麥色肌膚！　網暈：超像20歲

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

許富凱被逼瘋現場崩潰求放過　王彩樺慘遭襲狂叫「裡面有東西」

開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停課

告五人的歌太紅「竟出現在八點檔」　還被韓團翻唱！

薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世：是很大的傷害

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

花蓮棄屍內幕！竹聯幫小弟「刺殺大哥」

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

碎屍宅內部陳設曝！殺人魔疑在親友遺照前下殺手

大學校園赫見「4男1女疊羅漢」騎車　警方沒轍

首席電眼女護法正面曝　涉精舍殺人強逼懺悔害命

碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人很好

更多熱門

相關新聞

黃國昌批綠「抓小放大」縱放江聰淵

黃國昌批綠「抓小放大」縱放江聰淵

民眾黨立委黃國昌於2022年指控，前宜蘭市長江聰淵拿宜蘭市公所資源豢養前宜蘭市代會主席林智勇，利用空殼公司拿下5845萬元的宜蘭市公所限制性標案；宜蘭地方法院4日裁定，林智勇5人羈押禁見，還包括時任宜蘭市公所主秘、現任衛福部組長楊秀川。但黃國昌5日痛批，民進黨「抓小放大」縱放江聰淵，法務部廉政署幫新潮流的江聰淵設防火牆，要人民怎麼對司法不失望？

新莊警涉貪投訴綠營自稱遭打壓　新北檢回應了

新莊警涉貪投訴綠營自稱遭打壓　新北檢回應了

即／黃珊珊複訊結束　訊問6小時獲請回

即／黃珊珊複訊結束　訊問6小時獲請回

快訊／京華城案有進展？黃珊珊抵廉政署應訊

快訊／京華城案有進展？黃珊珊抵廉政署應訊

快訊／黃珊珊收到傳票！　下午赴廉政署作證

快訊／黃珊珊收到傳票！　下午赴廉政署作證

關鍵字：

廉政署國際透明組織清廉印象指數反貪腐公約

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

大S身後事關鍵人在S媽可申請停止親權

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

刮刮樂中10萬「只收到4萬」　土城彩券行遭停機8天處分

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面