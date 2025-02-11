台灣反貪成果國際透明組織肯定　2024清廉印象指數排名全球第25

▲▼國際透明組織主席François Valérian（左1）去年（2024年）來台觀禮透明晶質獎頒獎，左2起依序向右，分別為行政院副院長鄭麗君、法務部長鄭銘謙、廉政署長馮成。 （圖／法務部廉政署提供）

記者黃哲民／台北報導

國際透明組織今（11日）公布2024年全球清廉印象指數，台灣在180個受評比國家及地區中排名第25，比2023年晉升3名，在亞太地區排名第7，推動國內防貪工作的法務部廉政署表示，這項好成績歸功於政府與民間「公私協力」，將繼續致力接軌國際反貪標準，並運用生成式AI協助防貪查貪，相信「清廉」能讓台灣更有國際競爭力。

國際透明組織（Transparency International）是國際性非營利的民間組織，由大約100個國家分會組成，總部位於德國柏林，1995年起，每年公布1次蒐集資料調查呈現的清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI），以滿分100分代表最高度清廉。

台灣受評成績，從2014年的61分、全球排名35，逐步攀升到2021年、2022年，均以68分排名全球25，是至今最佳成績，2023年少了1分、名次掉落到28名，今公布的2024年清廉印象指數成績，台灣維持67分，名次回升到全球第25。

▲法務部廉政署本部1樓大廳。（圖／記者劉昌松攝）

不過台灣在亞洲受評CPI國家中，始終落後全球排名第4的新加坡（逾80分），以及各得70多分的香港與日本，若僅論亞太地區31個受評國家與地區，台灣2024年在其中排名第7，還落後紐西蘭、澳大利亞與不丹。

清廉印象指數CPI，被視為全球最廣泛用於衡量各國公家部門貪腐狀況的指標，世界銀行、國際貨幣基金等國際機構，已將貪污問題列為經濟發展的重大障礙，CPI指數表現越好，通常代表官商勾結、不利貿易發展的變數越少，越能吸引外商投資。

廉政署負責國內主要防貪工作與宣導，法務部長鄭銘謙上任後，要求廉政署推動「防貪先行」、協助公部門打造值得人民信賴的政府，廉政署目前建立2大「廉政平臺」機制，對公部門為「機關採購廉政平臺」，提高政府採購透明化、可受外界監督程度。

廉政署並運用人工智慧生成式AI技術，分析跨機關的政府採購案件資料庫大數據，勾稽有貪瀆高風險個案加強查核，至今累積近6000件個案，從中揪出多起集團性、組織性的綠能弊案與貪瀆案送辦，個案定罪率達93.69%。

此外，廉政署從2023年起連續2年舉辦「透明晶質獎」，藉由邀請國際反貪腐專家學者觀禮公開表揚，鼓勵全國公部門自主檢視廉政風險、帶動廉潔紀律與措施。

另1平臺是針對民間的「企業服務廉政平臺」，從2022年至今，藉由舉辦企業論壇座談、深化業務交流共1858場，協助企業簡政便民、遵循法令，倡導公私部門倫理價值與誠信治理。

廉政署今表示，最新CPI評比結果，是對我國清廉執政的高度肯定，歸功於政府與民間齊心秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」4大內涵，國際透明組織與立陶宛特別調查局，更專程來台考察交流。

廉政署強調，「清廉」能讓台灣更有國際競爭力，台灣雖非聯合國會員國，仍將遵循《聯合國反貪腐公約》、接軌國際反貪標準，讓全世界看到台灣推動廉能的具體成果，並繼續確保國家重大建設與綠能政策穩健發展。