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vivo V50再度攜手蔡司！效能升級、5000萬畫素鏡頭平價機2萬有找

記者蘇晟彥／台北報導

vivo 25日舉辦新機vivo V50上市記者會，宣佈再度與光學大廠蔡司合作，推出「口袋潮流攝影棚」vivo V50。鏡頭前後都搭載5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，透過創新AI柔光影棚演算法及智慧打光技術，大大增加影像質感、人像拍攝效果。將推出「安可拉紅」、「冰川紫」、「緞光黑」三色，售價則為 12 GB+ 256 GB ROM 18,990元、12 GB RAM + 512 GB ROM 20,990元。

▼vivo V50共推出三色，售價從18,990元起。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo V50 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼vivo總經理陳怡婷。

▲▼ vivo V50 。（圖／記者蘇晟彥攝）

vivo V50搭載高通驍龍 7 Gen 3處理器，提供強勁的運算能力與能效表現。觀察到消費者對於續航力的需求，vivo V50電力再次突破極限，配以6,000mAh超薄藍海大電池及最高90W極速閃充，同時具備IP68 & IP69防塵防水等級，並支援濕手、油手觸控，無論在潮濕或手部沾染油污的情況下，依然能夠順暢操作。

vivo V50前後5000萬畫素蔡司光學鏡頭、AI影棚級柔光環 人像旗艦還原人眼所見
vivo V50前後搭載全系列5000萬超高畫素蔡司光學鏡頭，後置則擁119°超廣取景範圍搭配AF自動對焦，並導入首度從X系列下放的單眼相機級防手震，同級唯一CIPA認證4.0，不但減低晃動，大大優化人像細節拍攝。承襲vivo X200旗艦系列與蔡司的合作，vivo V50複刻蔡司七大經典鏡頭風格，透過先進的演算法模擬不同的光學特性，打造七種獨特的人像虛化效果，使背景層次更自然、更藝術。蔡司多焦段人像模式提供23mm、35mm、50mm黃金人像焦段，透過絕佳的空間壓縮效果，真實呈現人眼所見的視覺比例。不論是捕捉生動特寫或紀錄街頭日常，均能精準展現完美構圖。

vivo V50 柔光環再掀AI影像革命，透過1,800K至5,000K智慧色溫調節，實現冷暖光自由切換。看準消費者需求，AI柔光影棚演算法更進一步模擬專業攝影中的林布蘭光與蝴蝶光佈光技術，在人物側面與斜上方精準補光，營造自然光影層次，為人像增添立體感與細膩質感。無論光源如何變化，「口袋潮流攝影棚」vivo V50皆能以專業打光技術呈現極致影像之美。

▲▼ vivo V50 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ vivo V50 。（圖／記者蘇晟彥攝）

vivo V50延續V系列一貫的輕薄設計，機身厚度僅7.39mm、重量不到190g，採用微四曲螢幕提供極致舒適的握持手感，更帶來無邊界沉浸式視覺享受；相機鏡頭模組外框採用精品級精工雕刻工藝，以菱格切角設計呈現高級質感。為滿足消費者的個性化需求，vivo V50推出三款時尚色「安可拉紅」、「冰川紫」及「緞光黑」，即日起於全台各大通路正式開賣，凡於3月31日前至指定通路購機加碼贈送螢幕意外保固12個月乙次，再享早鳥限定好禮。3月3日起搭配各大電信指定資費方案，V50手機0元起。

此外，即日起至3月9日vivo將high翻信義街區擴大舉辦「vivo光影潮FUN祭」，聯名時尚夯點BLAH BLAH Bar火熱開玩，日夜體驗V50街拍時尚、暢玩拍立得模式並有機會抽中全新vivo V50，週末晚間更安排人氣DJ接力嗨翻信義潮流聖地。超寵V粉的vivo也貼心款待V50續約代言人告五人粉絲哈瓜們，攜手告五人於3月6日舉辦V粉哈瓜首次零距離寵粉互動會，與幸運粉絲互動同樂，更有機會獲得專屬合影、簽名照與告五人高雄世運演唱會門票。

vivo同步推出智慧穿戴裝置，擁AI睡眠監測及強大續航力的vivo WATCH GT，提供「晴雲白」與「夏夜黑」雙色選擇；vivo TWS Buds無線藍牙耳機則以AI通話降噪提供高音質享受，一次提供「陶瓷白」、「宇宙藍」時尚雙色，更顯自我風格。

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▲▼ vivo V50 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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