新進展！特斯拉「未來幾天」在大陸部署FSD

▲特斯拉自動駕駛。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

特斯拉正在為中國大陸客戶準備軟體更新，以提供類似於在美國的完全自動駕駛（FSD）的駕駛輔助功能；相關更新計畫在「未來幾天」進行，這將使特斯拉車主能夠在大陸的城市街道上使用駕駛輔助功能。

彭博引述知情人士表示，由於特斯拉尚未部署該軟體，知情人士要求匿名。特斯拉計畫告知客戶，該系統將引導車輛駛出匝道和交叉路口，並能夠識別交通信號、轉彎以及處理變道和變速。

這些功能將提供給已為特斯拉FSD功能支付6.4萬元人民幣的客戶。雖然該公司將其功能宣傳為自動駕駛，但這仍需要持續的人工監督和頻繁干預。

報導指出，特斯拉執行長馬斯克多年來一直在尋求獲得大陸監管部門的批准，以允許FSD在中國道路上運行，並計畫於今年在中國推出該系統。

▲特斯拉中國。（圖／CFP）

據兩位知情人士透露，特斯拉中國的員工有機會在FSD面向公眾推出之前試用該功能。知情人士稱該公司要求員工簽署保密協議。

馬斯克在上個月的特斯拉業績電話會議上表示，該公司在中國部署FSD面臨挑戰，因為中美兩國政府均對特斯拉如何訓練其系統以適應當地道路施加了限制。

馬斯克表示，工程師的應對方法，是觀看網路上的中國街道影片並使用這些影片來培訓系統。

據報導，特斯拉已經起草了軟體更新的說明，提醒用戶某些功能的時間和效果可能會因車型和配置而異。知情人士表示，城市街道功能將首先在部分車型上推出，並逐步推廣。