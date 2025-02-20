機車闖紅燈遇特斯拉超速撞噴！後座18歲女大生慘死　2駕駛下場曝

▲特斯拉撞飛闖紅燈雙載機車，造成1死1重傷。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／台北報導

台北市北投區2022年10月發生一起嚴重車禍，楊姓男子駕駛特斯拉超速通過路口，撞噴闖紅燈雙載機車，造成後座18歲吳姓女子身亡，日前士林地院判決出爐，考量已達成部分和解，依過失致死罪處6月、緩刑2年。闖紅燈的18歲呂姓騎士也因賠償250萬元達成和解，依過失致死罪處7月、緩刑3年。

回顧此案，2022年10月28日凌晨1時58分，當時39歲的楊姓多元計程車司機駕駛特斯拉，行經北投區大度路3段與中央北路4段交岔路口時，撞上闖紅燈的機車，18歲呂姓男子、18歲北藝大吳姓女學生雙雙噴飛。

2人頭部均重創，其中吳女因多重性外傷等傷害，於同日凌晨3時52分宣告不治，呂男也受有創傷性腦部受傷、右側鎖骨骨折、左側肱骨骨折合併橈神經受損、左側遠端橈骨骨折、骨盆骨折及薦骨骨折、骨盆骨折及薦骨骨折術後併發傷口感染等重傷，送醫後救回一命。

檢方調查發現，該路段限速50公里，楊男卻以時速72.67公里超速行駛，但當時呂男也違規闖紅燈，根據事故鑑定書指出，認呂男闖紅燈為肇事主因、楊男超速為次因，將2人雙雙起訴。

呂男部分，去年底士林地院考量其坦承犯行，態度良好，承諾賠償250萬元，並當庭給付120萬元，可見確有悔意，依過失致死罪處呂有期徒刑7月，緩刑3年。

楊男也因坦承犯行，法官考量過失程度、情節，且已就刑事部分達成20萬元賠償和解，依過失致死罪處楊有期徒刑6月，緩刑2年；另因楊男與呂男以6萬元和解，依約撤回告訴狀，故過失傷害罪不另為公訴不受理。