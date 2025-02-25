「反指標國師」出招了！玄學對付西班牙　4萬人爆笑：謝謝Josh

▲台南Josh因反指標神秘力量被稱為國師。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊今（25）日將在經典賽資格賽迎來最關鍵一戰，與西班牙爭奪最後一張晉級門票。擁有「反指標」神祕力量的棒球YTR「台南Josh」就在Threads貼出一張「身披西班牙國旗」的照片，貼文讓網友笑翻，「你謙虛了！科學的力量是玄學啊」、「加油，讓西班牙見識玄學的力量。」

中華隊幾日前與西班牙首度交手時，以5比12落敗，然而經過三場比賽的調整與適應，這場生死戰將有機會扭轉戰局。

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有趣的是，「台南Josh」24日晚上11點多就在Threads貼出一張「身披西班牙國旗」的照片，直呼「我知道這沒實質幫助，但是能做的還是要儘量做」，一個晚上狂吸4萬多人按愛心，因為「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。

網友見狀紛紛笑讚，「守備位置：法師」、「謝謝你，日不落國要夕陽西下了」、「國師要發功了嗎？」「西班牙：怎麼忽然打球沒什麼力氣…」、「西班牙只是打一個資格賽，就面臨動搖國本的局面」、「Josh發功了！」

還有人敲碗，「記得吃西班牙海鮮燉飯」、「不是啊！大哥，你文案要寫唯一支持西班牙，這樣法力不夠啊」、「拜託你明天坐西班牙休息區正上方！」「西班牙整隊只有一個西班牙人，恐怕嗨不了。你應該要加P委內瑞拉、波多黎各、多明尼加國旗。」