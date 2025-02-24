失業男沒錢「賒泡麵」！老闆暖送他千元物資　數月後竟收4倍回禮

▲南韓一名失業年輕人沒錢吃飯，硬著頭皮向一家超市賒欠泡麵。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

人間處處有溫暖！南韓一名超市老闆表示，日前遇到一名失業的年輕男子賒泡麵錢，他二話不說又再給了價值5萬韓幣（約新台幣1145元）的其他物資，沒想到幾個月後，竟收到20萬韓幣（約新台幣4590元）回禮，讓他相當驚喜。

根據韓聯社報導，京畿道富川市一名經營超市的老闆指出，他日前打開一名20多歲客人留下的信封時，嚇了一大跳，因為裡面裝有20萬韓幣（約新台幣4590元）；紙條上則寫著，「雖然錢不多，但是應該可以足夠出去吃飯的餐費，如果你們能用一下的話，我就很高興了，多虧了你們，我才活了下來，謝謝你們。」

老闆回憶，幾個月前，一個平時只買一罐咖啡的年輕人開口說，「我失業了，經濟拮据，你能賒給我一包拉麵嗎？」由於可以同理年輕人處境，因此當下除了拉麵，也給了對方方便米飯和速食咖哩等，價值5萬韓幣（約新台幣1145元）的生活必需品。沒想到後來對方回送4倍現金，不過老闆並沒有收下這筆錢，而是等之後碰到年輕顧客時還了回去。

報導指出，這起事件是富川市為發現和支持弱勢族群而開展的「溫暖商店」計畫中，於去年下半年發生的真實事件。該計畫於2023年6月啟動，旨在透過市民參與，最大限度地減少癡呆症老人、受虐待兒童、孤寡單身家庭等弱勢群體的福利盲點。

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