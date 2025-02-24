結婚2個月！人妻拒給丈夫遊戲儲值　慘被打到失明「無自理能力」

▲女子結婚2個月，就遭丈夫家暴打到失明。（示意圖／翻攝自pixabay）

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結婚宛如一場賭博，假如賭錯可能賠上一生。大陸內蒙古有一名人妻，結婚僅2個月，就遭到丈夫的家暴，造成雙眼失明並失去自理能力，餘生都沒了光明。

據《瀟湘晨報》報導，29歲女子2022年8月透過親戚介紹，認識大3歲的謝男，戀愛期間表現正常，謝男經常幫忙照顧腦血栓無法說話的外公，獲得了家人的認可，因此讓2人在相處5個月後就結婚。

謝家給女子和男方30萬人民幣，是拿來裝修舊房、結婚等開銷的費用，沒想到從此以後，謝男不再出去工作賺錢，反而一次次討錢，並經常去網咖打遊戲，多次沒回家睡覺，而且對網路遊戲的迷戀趨於成癮，不斷要錢就為了遊戲加值。

女子在2023年3月19日，2人僅結婚2個月，謝男又再次討錢，被拒絕後十分憤怒，出現各種暴力行為，包括拳頭、平底鍋打到昏迷，還被睡褲勒頸窒息，導致雙眼失明，從此失去自理能力，同年12月丈夫被逮捕。

法院2024年8月一審判期犯故意殺人罪，判處11年有期徒刑，賠償幣656798.52人民幣，隨後家屬向檢方申請抗訴。

女子媽媽痛訴，她將向法院申請再審，「我女兒的後半生都被毀了，她才29歲，現在不僅眼睛看不見，話也說不清楚。我每天都在家裡照顧她，哪個母親看到這樣的情況不心疼？她是我身上掉下來的肉啊」。不過，2025年1月17日二審開庭審理，維持一審原判，駁回上訴。

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