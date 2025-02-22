立院衝突不斷麥克風頻遭波及！　藍委提案修《立法委員行為法》

▲民進黨立委佔領議場主席台，王美惠企圖拔麥克風。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院過去一年衝突不斷，導致議場、會議室等都有公務遭到破壞。國民黨立委羅智強、游顥、翁曉玲等人提案修「立法委員行為法第七條條文」，明訂損壞者之賠償責任，將破壞麥克風、門鎖以及攻擊禁錮立法院院長列入違法之舉，並要求賠償公物損害金額。

立法院財政委員會去年在處理財劃法時，部分朝野立委爆發激烈口角及肢體衝突，民進黨立委吳秉叡氣到直接強搶桌上型麥克風並摔毀；另也有案例是綠委王美惠疑似要拔掉議場主席台麥克風，議事工作人員後續則為此修了15分鐘。

▲吳秉叡砸麥克風。（圖／記者黃國霖攝）



提案說明指出，鑑於 113 年立法院議場爆發多次衝突，不僅造成立法院公物大量毀損，維修費總計高達57萬餘元，甚至透過攻擊禁錮立法院院長與議事人員、搶奪竊取議事資料、毀壞門窗、破壞麥克風來延宕議事。

提案說明提到，修法將增列不得對立院公物毀損之範圍，以及明訂損壞者之賠償責任；並為維護議事順暢運作，增訂對會議主席、議事人員和議事資料之保護。

提案增訂，拘禁、限制、攻擊會議主席或議事人員；以強盜或偷竊之手段，取得足以影響議事程序進行之議事資料；毀越門窗、牆垣或其他安全設備。主席得交紀律委員會議處。造成公物損壞者，應負賠償責任。

