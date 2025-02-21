獨／28歲男欠52萬賭債遭囚摩鐵　2煞球棒狂毆一度休克險喪命

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區上個月底，一名男子因積欠52萬元賭債，遭2人囚禁汽車旅館，並以球棒痛毆險些喪命，送醫治療仍呈現昏迷，院方立即通報警方處理。警方隨即逮捕2名涉嫌動手的嫌犯；但男子清醒卻稱，不認識對方也未欠對方錢。警方目前將依殺人未遂罪偵辦，並進一步釐清動手原因。

▲吳男遭囚禁汽車旅館毆打，被釋放時虛弱坐在路邊等朋友送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從事外送員的28歲吳姓男子，上個月22日晚間與25歲賴男及26歲陳男，相約至中和某汽車旅館，陳男突然提起，吳男之前所積欠52萬元賭債，但吳男卻稱沒錢還，引起陳男不滿，與賴男持球棒不斷對其毆打，房間時間到還將吳男帶往永和另家汽車旅館，但發現吳男傷勢嚴重，便將喝令其自行離開。

▲警方逮捕打人的賴男與陳男，並依殺人未遂罪移送。（圖／記者陸運陞翻攝）

吳男步出旅館後，通知朋友送往雙和醫院就診，到院後吳男即呈現昏迷、休克狀態，院方立即搶救並轉往加護病房觀察，所幸2天後逐漸康復轉往一般病房。

警方獲報，循線在中和第二家旅館逮獲賴男，在房內搜出K他命及依託咪酯，並於車上查獲毆打吳男的球棒，隨後前往北市逮捕陳男，2人坦承因債務問題，才會動手施暴討債，但清醒過來的吳男卻稱不認識對方，也未積欠對方債務。詢後警方依殺人未遂罪，將賴男、陳男移送新北地檢署偵辦。

▲警方在賴男車上查獲施暴的球棒。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局表示，警方將致力維護轄內「治安平穩」，強化打擊黑道以及幫派所誘發之不良行為，並全力「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」，絕不允許幫派藉機作亂，以淨化社會治安環境。