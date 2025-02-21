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大陸 大陸焦點 特派現場

民企座談會一人「慵懶躺姿」對習近平發言　背景曝：芯片領袖級人物

▲上海韋爾半導體創辦人虞仁榮。（圖／翻攝新民週刊）

▲虞仁榮的「坐姿」與兩旁的王傳福和雷軍有著鮮明對比。（圖／翻攝新民週刊）

記者魏有德／綜合報導

由中共中央總書記習近平主持的民企座談會落幕，大陸各界民營企業龍頭「掌門人」幾乎全數到齊。在6名已知的發言者中，比亞迪王傳福和小米雷軍中間夾著一位坐姿十分慵懶的企業家，在發言時微微後靠，側著身體，半坐半躺的姿態與隔壁的王傳福和雷軍有著強烈對比，讓外界十分好奇，這位名牌上寫著「虞仁榮」的神秘人士究竟是誰？

▲上海韋爾半導體創辦人虞仁榮。（圖／翻攝新民週刊）

▲上海韋爾半導體。（圖／翻攝新民週刊）

《新民週刊》報導，提起虞仁榮這個名字，很多網友感到陌生，但在半導體界，這個名字是無人不知、無人不曉的。稱他為「國內芯片（晶片，下同）領域領袖式人物」，一點也不誇張。

據了解，虞仁榮為上海韋爾半導體董事長，1966年生於浙江寧波，現年59歲。虞仁榮在業界富有聲名，但在外界卻始終保持低調行事的作風，然而，寧波官方2022年公佈虞仁榮捐資300億元人民幣，要在家鄉建設一所高標準的理工類研究型大學，使得一般民眾對虞仁榮有更加瞭解的機會。

不僅如此，虞仁榮也被稱為「芯片首富」，他生於寧波的鄉村地區，一路勤學考進北京清華大學，成為「無線電系85級」的學生之一。而正是清大「無線電系85級」在大陸半導體業界孕育出現今檯面上的眾多人才。

據了解，紫光集團董事長趙偉國、兆易創新創始人之一舒清明、卓勝微電子聯合創始人馮晨暉、格科微電子創始人趙立新、燧原科技創始人趙立東，以及任志軍、高峰、劉衛東、呂煌、郁群慧等十餘位半導體上市公司的創辦人或高管，都來自這一級。

▲上海韋爾半導體創辦人虞仁榮。（圖／翻攝新民週刊）

▲虞仁榮被稱為「中國芯片首富」。（圖／翻攝新民週刊）

虞仁榮2007年在上海成立韋爾股份，以半導體分立器件、電源管理芯片的設計為主。直至2017年，韋爾股份登陸上交所，並收購半導體巨頭豪威公司100%的股份，藉此優勢，韋爾股份順利進入圖像傳感器領域，成為全球第三大圖像傳感器廠商，產品用於無人機、機器人、自動駕駛汽車等AI領域。

在韋爾股份一飛沖天之際，虞仁榮得以在《2020胡潤全球百富榜》中，以500億元身家列入榜單第281位。2022年，虞仁榮更是以950億元財富入榜《胡潤全球富豪榜》第132名登上「中國芯片首富」之位。
 

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